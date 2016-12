Duelul italo-englez începe azi

Derby-ul optimilor UCL este programat în această seară, la Milano, acolo unde AC Milan găzduieşte pe Arsenal în prima „rundă” a dublei dispute Italia – Anglia, “runda” a doua fiind programată săptămâna viitoare, când Napoli găzduieşte pe Chelsea. Favorită în partida din această seară, AC Milan are, totuşi, motive de îngrijorare, lista accidentaţilor fiind destul de consistentă. Se speră, însă, în recuperarea a trei jucători de bază – Abbiati, Boateng şi Nesta – şi poate chiar şi a lui Pato! Şi Arsenal are probleme la acest capitol, Mertesacker accidentându-se chiar sâmbătă, alăturându-se unor Diaby sau Wilshere, accidentaţi de mai mult timp. Cum Gervinho n-a revenit de la CAN 2012, la englezi ar putea evolua chiar Thierry Henry, care va părăsi pe Arsenal după acest meci! Oricum, Arsenal se bazează în primul rând pe Van Persie, olandezul fiind într-o formă de excepţie în acest sezon. A doua partidă a zilei se joacă în Rusia, cu Zenit găzduind pe Benfica, a doua echipă lusitană din acest sezon, după FC Porto, cu care campioana Rusiei a făcut 3-1 acasă şi 0-0 în deplasare, în toamnă. Ruşii au şi de această dată prima şansă, mai ales că partida se va juca pe un teren îngheţat, cu care gazdele sânt obişnuite.

Programul din această seară – ora 19.00: Zenit St.Petersburg – Banfica Lisabona; ora 21.45: AC Milan – Arsenal Londra.