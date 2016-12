Duelul out-siderilor

Cele două out-sidere ale Grupei C se întâlnesc în primul lor meci la EURO 2012, un joc care deja le poate menţine sau scoate din cursa pentru calificare. Irlanda şi Croaţia sunt conştiente că un eşec în acest meci este echivalent cu eliminarea, pentru că urmează partidele cu “granzii” Spania şi Italia. Irlandezii au de partea lor organizarea de tip italian impusă de Trapattoni şi omogenitatea unui 11 experimentat, aflat în căutarea unei performanţe cât mai bune la primul turneu final european după 1988. Patru jucători, Given, Robbie Keane, Duff şi Dunne, au evoluat chiar şi la CM 2002! “Verzii” sunt neînvinşi de 14 meciuri, ultima înfrângere fiind un 2-3 cu Uruguay, într-un amical din martie 2011.

Croaţii se află la al treilea EURO consecutiv, dar nu se află în cea mai bună formă, având doar o victorie în ultimele patru meciuri disputate. În plus, selecţionerul Slaven Bilici, care şi-a anunţat demisia după acest turneu final (va prelua Lokomotiv Moscova), are destule bătăi de cap cu accidentările unor jucători importanţi. El a fost nevoit să renunţe la Lovren, Olici şi Ilicevici din lotul de 23, ultimii doi fiind substituiţi pe lista oficială de Kalinici şi Vrsaljko. În plus, Corluka s-a accidentat la un antrenament, dar nu este nimic serios şi va fi apt pentru meciul de duminică.

Ultimul meci direct, un amical disputat la Dublin în august anul trecut, s-a încheiat fără goluri. Majoritatea jucătorilor de atunci vor fi pe teren şi duminică.

Formaţiile probabile - Irlanda (antrenor Giovanni Trapattoni): Given - O’Shea, St. Ledger, Dunne, Ward - McGeady, Andrews, Whelan, Duff - Robbie Keane, Doyle; Croaţia (antrenor Slaven Bilici): Pletikosa - Corluka (Vida), Schildenfeld, Simunici, Strinici - Srna, Perisici, Modrici, Rakitici - Jelavici, Mandzukici (Eduardo). Arbitri: Bjorn Kuipers (centru) - Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenţi) - Pol van Boekel, Richard Liesveld (asistenţi suplimentari), toţi din Olanda. Arbitru de rezervă: Viktor Şveţov (Ucraina).