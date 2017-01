Duelul... răniţilor

Partida din această după-amiază, de la Piteşti (ora 17.00), dintre FC Argeş şi FC Farul reprezintă un duel al echipelor ce nu au mai cunoscut victoria de multă vreme. Constănţenii au pierdut ultimele trei jocuri din campionat şi au alunecat pe poziţia a 12-a a clasamentului Ligii I. Mai mult, " rechinii " n-au marcat nici un gol în ultimele trei runde. Ultima victorie constănţeană datează din etapa a treia, 3-1 pe terenul lui FC Vaslui, pe 13 august. Mult mai îngrijorătoare este situaţia piteştenilor la acest capitol. Elevii lui Giannini s-au impus în runda de debut (1-0 cu Jiul, la Alba Iulia, pe 30 iulie), pentru ca de atunci să sufere cinci înfrîngeri consecutive. FC Argeş ocupă locul 17 în clasament, însă Ginnini nu disperă: “Clasamentul spune că sîntem o echipă ridicolă, însă în teren am arătat altceva”, a afirmat italianul. Seria rezultatelor negative ale piteştenilor nu l-a lăsat impasibil pe Giannini, care, însuşi, a venit cu idea blocării contractelor jucătorilor, dar şi a propriului contract. Dacă la Farul singurele absenţe sînt cele ale lui Todoran şi Senin (ambii accidentaţi), mult mai multe probleme de efectiv acuză gazdele. Astfel, Adr. Ionescu şi C. Tănasă sînt suspendaţi, iar elveţianul Barraz a fost convocat la naţionala Under 20. De asemenea, cel mai bun jucător din partida cu Steaua, Dalibor Mitrovic, acuză probleme la gambă şi are şanse mici să fie refăcut. Ca şi în meciul precedent pierdut contra Stelei (0-1), este foarte posibil ca la gazde să lipsescă în continuare Prepeliţă, Cruceru, Năstăsie şi D. Rednic, de ale căror prestaţii Giannini n-a fost deloc mulţumit în primele cinci runde. Partida din această după-amiază ar putea avea o însemnătate aparte pentru Armel Disney, atacantul Farului. Acesta a evoluat timp de trei sezoane în Divizia B pentru Internaţional Piteşti, iar anul trecut a fost refuzat de FC Argeş şi a ajuns la Pandurii Tg.Jiu. Disney s-a răzbunat pe piteşteni şi a înscris, sezonul trecut, golul victoriei pentru Pandurii în meciul de la Mioveni! În această vară lui Disney i-a expirat împrumutul la Pandurii, iar patronul lui Internaţional Piteşti l-a mai propus o dată pentru FC Argeş. Congolezul a fost refuzat din nou de echipa din Trivale şi, astfel, el a ajuns la Constanţa.

Echipele probabile - FC Argeş (antrenor Giuseppe Giannini): Vintilă - Keca, Daouda, Chiţa, Bazzi - Tănase, I. Badea, Crivac - M. Negru, Bilaşco, Ad. Iordache; FC Farul (antrenor Momcilo Vukotic): Vlas - Băcilă, Gheară, Şchiopu, L. Florea - Guriţă, Fl. Lungu, Voiculeţ, Apostol - L. Mihai, Disney. Arbitri: A. Tudor (Bucureşti) - E. Crângaşu (Ploieşti), C. Florescu (Bucureşti).