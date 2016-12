„Duelul viorilor: Stradivarius versus Guarneri“, la New York și Washington DC

Cu ocazia Zilei Naționale a României, publicul american va avea ocazia să asculte sunetul celor două viori Stradivarius și Guarneri și măiestria violoniștilor Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru, precum şi a pianistului Horia Mihail. „Duelul viorilor: Stradivarius versus Guarneri” (un proiect Radio România) va fi prezentat în două prestigioase săli de concert: la Carnegie Hall (Weill Recital Hall), din New York, în 2 decembrie 2016, de la ora 20.00, și la Kennedy Center for the Performing Arts (Family Theater), din Washington DC, în 5 decembrie 2016, de la ora 18.00.

La cele două concerte au fost invitați ambasadori și membri ai corpului diplomatic, acreditați la ONU și la ambasadele din capitala SUA. Programul cuprinde lucrări de mare virtuozitate de Sarasate, Moszkowski, Shostakovich, Smetana, Raff, Hubay, Wieniawski, Bériot, Piazzolla, Grigoraș Dinicu, dar și celebra „Ciocârlia". Evenimentele sunt organizate de Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu RA-Entertainment și Ambasada României în Statele Unite ale Americii, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României.