Dueluri „care pe care“ în Liga 1

Etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal programează în play-off și play-out dueluri deosebit de atractive, capul de afiș fiind confruntarea de sâmbătă seară, de la Ovidiu, dintre FC Viitorul și FC Steaua București.

Programul partidelor din play-off - vineri, ora 20.30: Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureș; sâmbătă, ora 20.30: FC Viitorul - FC Steaua București; duminică, ora 20.30: Dinamo București - Pandurii Tg. Jiu. Clasament play-off: 1. Astra 29p (golaveraj: 2-2), 2. Pandurii 28p (3-1), 3. FC Steaua 26p (3-1), 4. Dinamo 26p (1-1), 5. FC Viitorul 24p (1-2), 6. ASA 20p (0-2). Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce formațiile de pe locurile 3 și 4, plus câștigătoarea Cupei României, vor merge în UEFA Europa League.

Programul meciurilor din play-out - vineri, ora 18.00: CSMS Iași - FC Voluntari; sâmbătă, ora 18.00: FC Botoșani - Concordia Chiajna; duminică, ora 15.00: CS U. Craiova - ACS Poli Timișoara; luni, ora 18.00: CFR Cluj - Petrolul Ploiești. Clasament play-out: 1. CSMS Iaşi 22p (2-3), 2. CS U. Craiova 19p (3-1), 3. CFR 18p (4-2), 4. FC Botoşani 17p (2-1), 5. ACS Poli 15p (2-2), 6. Concordia 13p (1-0), 7. FC Voluntari 13p (1-4), 8. Petrolul 4p (1-3). Echipele clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar formația de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

FINALELE CUPEI ROMÂNIEI ȘI CUPEI LIGII, REPROGRAMATE

Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal (FRF) a decis, cu unanimitate de voturi, schimbarea programului competițional al Cupei României și Cupei Ligii. Modificarea programului are ca scop asigurarea condițiilor optime de pregătire pentru echipa națională a României, în vederea participării la turneul final al Campionatul European de fotbal din Franța. Finala Cupei României a fost mutată de pe data stabilită inițial, 14 mai, cu patru zile mai devreme, la 10 mai. Deși era programată inițial pentru 11 mai, finala Cupei Ligii se va desfășura înaintea startului viitorului sezon competițional, 2016/2017, la 17 iulie.

„Conform cu art. 36 din Statutul FRF, Comitetul de Urgență, în componența Răzvan Burleanu, președinte FRF, Gino Iorgulescu, prim-vicepreședinte FRF și Octavian Goga, vicepreședinte FRF, a decis, în unanimitate, modificarea programului competițional al Cupei României și al Cupei Ligii, având în vedere interesul comun al FRF și al LPF de a asigura toate condițiile de pregătire pentru echipa națională în vederea participării acesteia la turneul final EURO 2016”, se scrie într-un comunicat oficial postat pe site-ul LPF.

Primul meci al naţionalei României la EURO 2016 va avea loc la 10 iunie, la ora 21.00, pe „Stade de France”, împotriva naţionalei Franţei.