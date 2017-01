Dueluri constănţene la Cupa “Farul - Memorialul Constantin Craiu”

Desfăşurată sâmbătă, pe stadionul Farul din Constanţa, Cupa “Farul - Memorial Constantin Craiu” a adus la start doar sportivi de la cluburile constănţene. Astfel, atleţii de la CS Farul Constanţa, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, CSS 1 Constanţa şi Axiopolis Cernavodă s-au duelat în şase probe, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, lungime şi triplusalt, atât la feminin, cât şi la masculin. Vedetele întrecerii au fost cei doi componenţi ai lotului naţional, sprintera Andreea Ogrăzeanu şi săritorul în lungime Adrian Vasile, care şi-au trecut în cont cele mai bune performanţe ale concursului, cei doi câştigând astfel trofeul “Memorialul Constantin Craiu”. Un alt punct de atracţie l-a reprezentat revenirea la atletism a Cristinei Spătaru, după o perioadă de absenţă de cinci ani. Fosta dublă campioană mondială de junioare s-a impus în probele de săritura în lungime şi triplusalt, făcând o repetiţie reuşită pentru Campionatele Internaţionale ale României, programate pe 3 iunie, tot la Constanţa. „Mai am nevoie de timp pentru a simţi pragul. Am avut încercări depăşite, care au măsurat cu aproape jumătate de metru mai mult decât cele cu care am câştigat. Poate şi din cauza emoţiilor. A fost repetiţie pentru Internaţionalele României, când voi avea printre adversari şi componenţii lotului naţionali”, a spus Spătaru, care a sărit 5,7 5m la lungime şi 12,47 m la triplusalt. „A fost un concurs aerisit, doar cu sportivi constănţeni. S-au înregistrat rezultate bune, dar şi câteva modeste, dar trebuie să ţinem cont că a fost primul concurs al sezonului în aer liber. În plus, a fost o repetiţie organizatorică, la o scară mult mai mică, pentru Internaţionalele României”; a adăugat directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu. Organizatorii au acordat premii în bani celor mai bune şase performanţe, conform tabelei internaţionale de punctaj, atât la feminin, cât şi la masculin.

Iată câştigătorii - feminin: 100 m - Andreea Ogrăzeanu (CS Farul, antrenoare Cristina Manea); 200 m - Alina Duman (CS Farul, antrenor Ion Veliciu); 400 m - Alina Duman; 800 m - Alina Rîpanu (CS Farul, Ion Veliciu); lungime - Cristine Spătaru (CS Farul, Lenuţa Dragomir); triplusalt - Cristine Spătaru; masculin: 100 m - Stelian Dumitru (CSS 1, Ion Oltean); 200 m - Iulian Geambazu (CS Farul, Cătălin Ganera); 400 m - Iulian Geambazu; 800 m - Alexandru Stan (LPS “Nicolae Rotaru”, Stana Mihăilescu); lungime - Adrian Vasile (CS Farul, Gabriela Voiculescu); triplusalt - Cristi Boboc (LPS “Nicolae Rotaru”, Niculina Chiricuţă).