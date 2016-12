Dueluri de top la Triathlon Challenge Mamaia

A șaptea ediție a Triathlon Challenge Mamaia, cel mai mare concurs de triatlon din Europa de Est și Balcani, organizată la finalul săptămânii trecute, în stațiunea Mamaia, de CS Smartatletic, cu sprijinul Federației Române de Triatlon și în parteneriat cu DJST Constanța, și susținută de Primăria Municipiului Constanța, a fost una cu totul specială. S-a înregistrat un nou record de participare în competițiile de amatori, iar în întrecerile de profesioniști s-a urcat la nivelul de Cupă Europeană Premium, ultimul pas înaintea organizării unei etape de Cupă Mondială în stațiunea de pe litoral.

CURSĂ EXCELENTĂ PENTRU MANAC

Duelul profesioniștilor a adus la start nume mari ale triatlonului mondial, dar și doi reprezentanți ai României. Aflată la primul an de seniorat, Antoanela Manac a făcut o cursă excelentă în concursul feminin, clasându-se pe locul 12, cu un nou record personal în proba olimpică, 2 ore, 22 de minute și 55 de secunde. Performanța constănțencei legitimate la Atena Sport Club este cu atât mai spectaculoasă cu cât cinci dintre sportivele prezente la start au fost descalificate, fiind depășite cu o tură de circuit la bicicletă sau la alergare. „A fost o cursă dificilă, pentru că am avut parte de valuri la înot, vânt la bicicletă și căldură mare la alergare, dar sunt bucuroasă că nu am cedat și am reușit să termin întrecerea. Peste o săptămână plec la Campionatul Mondial de la Chicago, iar la finalul sezonului voi merge la Alania, în Rusia, pentru un alt concurs”, a explicat Manac.

Cursa feminină a oferit și un duel de senzație pentru podium, cu răsturnări spectaculoase de situație. Rusoaica Valentina Zapatrina a avut cea mai constantă evoluție și a obținut primul succes din carieră, în timp ce vicecampioana olimpică din 2012, suedeza Lisa Norden, s-a mulțumit doar cu locul secund. „A fost o zi foarte caldă, dar am avut parte de rafale puternice de vânt și valuri destul de mari, așa că am înghițit ceva apă. Am pierdut în proba de alergare, pentru că vin după o accidentare și nu sunt încă la nivelul maxim”, a explicat Norden. În schimb, campioana de la ediția anterioară, ucraineanca Yulia Yelistratova, a recuperat fantastic la alergare, urcând pe ultima treaptă a podiumului.

CANDIDATURĂ PENTRU CUPA MONDIALĂ

România a avut un reprezentant și în proba masculină a profesioniștilor, dar Alexandru Diaconu nu a reușit să încheie cursa, fiind descalificat, după ce a fost depășit cu un tur de circuit la bicicletă. În frunte, a fost un duel spaniol, câștigat de Uxio Abuin Ares în fața compatriotului său Pablo Dapena. „M-am antrenat din greu în ultimele săptămâni, pentru că mi-am propus să adun puncte în clasamentul european. M-am simțit foarte puternic și sunt fericit că am câștigat”, a mărturisit ibericul. Cei doi spanioli au colaborat în proba de alergare, lăsându-l în urmă pe rusul Andrey Bryukhanov.

La evenimentul de la Mamaia a fost prezent și președintele Uniunii Europene de Triatlon, italianul Renato Bertrandi, care a supervizat competiția, în vederea organizării unei etape de Cupă Mondială, anul viitor, în stațiunea de pe litoral. Șansele de a primi acest privilegiu sunt destul de mari, ținând cont de organizarea bună, infrastructura perfectă pentru un concurs de triatlon și sprijinul primit de la Primăria Municipiului Constanța. „Candidăm pentru organizarea unei etape de Cupă Mondială la Mamaia, ceea ce va crește numărul de participanți de la 1.000 la aproape 3.000”, a spus primarul interimar al municipiului Constanța, Decebal Făgădău.