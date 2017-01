Dueluri pentru primele locuri la a 16-a ediţie a Trofeului “Telegraf”

Duminică, la Sala Sporturilor, Trofeul “Telegraf” programează partide cu implicaţii deosebite în lupta pentru primele poziţii în clasamentele celor patru grupe. În Grupa A, derby-ul Alpha - Voinţa, care va deschide reuniunea de duminică după amiază, anunţă un duel spectaculos între două echipe care nu au cunoscut gustl înfrîngerii în primele două etape. Va urma un alt meci între două formaţii neînvinse, Municipal şi Elox, ocupantele primelor două locuri în ierarhia Grupei D, după care, tot în Grupa A, o altă confruntare atractivă, CS Eforie - Frontiera Tomis. Grupa B propune trei întîlniri deschise oricărui rezultat, în timp ce în Grupa C meciul Intersport - SNC va fi cel mai echilibrat.

Iată şi programul partidelor din etapa a III-a, de duminică, 21 ianuarie, de la Sala Sporturilor - ora 13.30: Alpha - Voinţa (Grupa A); ora 14.15: Municipal - Elox (Grupa D); ora 15.00: CS Eforie - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 15.45: Real - Cosmos (Grupa B); ora 16.30: ITC - Tomis Millenium (Grupa D); ora 17.15: Capitol ’84 - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 18.00: Julius - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A); ora 18.45: Săgeata Stejaru - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 19.30: Arca ANR - FC Constanţa (Grupa B); ora 20.15: Dinamo - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 21.00: Intersport - SNC (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Portul (Grupa B).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

GRUPA A

1. Frontiera Tomis 2 2 0 0 8- 2 6

2. Alpha 2 1 1 0 11- 4 4

3. Voinţa 2 1 1 0 6- 3 4

4. CS Eforie 2 0 2 0 4- 4 2

5. Julius 2 0 0 2 2- 8 0

6. Perla Murfatlar Basarabi 2 0 0 2 3-13 0

GRUPA B

1. Telegraf & TV Neptun 2 1 1 0 6-3 4

2. Cosmos 2 1 1 0 5-4 4

3. Arca ANR 2 1 0 1 6-4 3

4. FC Constanţa 2 0 2 0 4-4 2

5-6. Real 2 0 1 1 3-6 1

5-6. Portul 2 0 1 1 3-6 1

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 2 2 0 0 13- 2 6

2. Dinamo 2 2 0 0 13- 3 6

3. SNC 2 1 0 1 4- 4 3

4. Intersport 2 1 0 1 7- 8 3

5. Steaua Mării Techem 2 0 0 2 1- 9 0

6. Jandarmii Dobrogea 2 0 0 2 3-15 0

GRUPA D

1. Municipal 2 2 0 0 8-2 6

2. Elox 2 2 0 0 7-4 6

3. Tomis Millenium 2 1 1 0 6-5 4

4. Capitol '84 2 0 1 1 3-5 1

5. ITC 2 0 0 2 3-7 0

6. Recolta Cumpăna 2 0 0 2 5-9 0