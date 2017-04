Duelurile codașelor în play-out-ul Ligii 1 la fotbal

Etapa a patra din play-out-ul Ligii 1 la fotbal începe marți, cu două confruntări între echipele aflate pe ultimele patru locuri în clasament - ora 18.00: ASA Tg. Mureș - Pandurii Tg. Jiu; ora 20.30: ACS Poli Timișoara - Concordia Chiajna.

Ultima clasată, ASA Tg. Mureș, speră să câștige duelul cu Pandurii, formație care a obținut o victorie importantă în etapa trecută, la Chiajna, iar ACS Poli Timișoara vrea să se distanțeze de penultima poziție, lupta pentru evitarea retrogradării fiind deosebit de interesantă în acest sezon.

Miercuri se vor disputa și celelalte două partide din etapa a patra a play-out-ului - ora 16.00: FC Botoșani - FC Voluntari; ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - CSM Poli Iași.

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 25p, 8. Iaşi 22p, 9. Botoşani 20p, 10. Voluntari 17p, 11. Pandurii 15p, 12. ACS Poli 13p (golaveraj: 3-2), 13. Concordia 13p (2-6), 14. ASA 9p.

CLAUDIU NICULESCU, ANTRENOR LA FC VOLUNTARI

Claudiu Niculescu a fost numit oficial, luni, în funcția de antrenor principal al formaţiei FC Voluntari, pentru care a semnat un contract valabil până în vara anului 2018.

„Mă bucur că am ajuns într-un final antrenor la această echipă, pentru că au mai fost discuții în trecut. A fost a patra încercare. Tot discutăm de trei ani încoace. Am un obiectiv clar începând din vară. În sezonul viitor vreau să intrăm în play-off”, a declarat Claudiu Niculescu la prezentarea oficială.

Fostul atacant a mărturisit că înainte să semneze cu FC Voluntari a mai fost contactat şi de alte echipe din Liga 1 şi a precizat că în viitor îşi doreşte să o pregătească pe Dinamo București.

„Am mai avut oferte, chiar acum două săptămâni, am avut și în iarnă. Am avut oferte de la Târgu Mureș, de la Pandurii, dar le-am refuzat. Îmi doresc ca pe viitor să o antrenez pe Dinamo. Poate acum nu e momentul meu, poate nu e vremea mea. Vom vedea, peste un an sau peste doi ani, poate voi antrena clubul meu de suflet” , a adăugat Claudiu Niculescu.

În vârstă de 40 de ani, Claudiu Niculescu l-a înlocuit pe Dinu Todoran pe banca tehnică a ilfovenilor, după ce fostul mijlocaş central, care a fost numit în funcţia antrenor principal după demiterea lui Florin Marin, nu a reuşit să redreseze formaţia în cele trei meciuri din play-out.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Claudiu Niculescu a mai pregătit echipele Universitatea Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Rm. Vâlcea şi CS Mioveni, iar singura experienţă în Liga 1 a fost cea de pe banca clujenilor, din sezonul 2012-2013.

​

Citește și:

Viitorul lui Hagi învinge pe terenul campioanei en titre

Primul succes din istoria... Fotbal Club FCSB