Duet Michael Jackson - Freddie Mercury

Moştenitorii drepturilor asupra creaţiei lui Michael Jackson şi-au dat acordul ca membrii trupei Queen, Brian May şi Roger Taylor, să prelucreze şi ulterior să lanseze un duet înregistrat în anii ’80 de regele muzicii pop şi Freddie Mercury. Înregistrarea a fost făcută în casa lui Michael Jackson, în 1983, când trupa Queen era în turneu în SUA. Brian May a negat existenţa oricăror interese economice pe care le-ar avea în legătură cu lansarea acestui material rar.

Michael Jackson, celebru pentru hituri precum ”Thriller” şi ”Black or White”, a murit pe 25 iunie 2009, într-o perioadă de repetiţii intense pentru This Is It Tour, turneul său de adio, în timpul căruia urma să susţină, începând din iulie 2009, 50 de concerte la sala O2 Arena din Londra. Doctorul Conrad Murray a fost acuzat că a dat dovadă de o neglijenţă criminală în îngrijirile medicale acordate cântăreţului, în special în ceea ce priveşte administrarea de propofol, un sedativ puternic pe care megastarul îl folosea ca somnifer şi care i-a cauzat decesul.

Născut în Zanzibar, cu numele Farrokh Bulsara şi educat în India, Freddie Mercury a înfiinţat trupa Queen în 1971, cu Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album al grupului, ”A Night at the Opera”, ce conţine legendara piesă ”Bohemian Rhapsody”, compusă de Freddie Mercury. De altfel, tot Freddie Mercury este acela care a compus versurile pieselor ”Crazy Little Thing Called Love”, ”We Are The Champions”, ”Somebody to Love” etc. În afara scenei, Freddie Mercury avea o viaţă privată extrem de protejată, acordând foarte rar interviuri şi nediscutând niciodată în public despre faptul că era homosexual. La o zi după ce a anunţat în mod public că era bolnav de SIDA, Freddie Mercury a murit, pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani.