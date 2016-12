Duete inedite

Actriţa Scarlett Johansson s-a hotărât să le facă o surpriză admiratorilor săi, de sărbători şi interpretează, într-un duet inedit cu Dean Martin, piesa ”I’ll Be Home for Christmas”. Potrivit tradiţiei sărbătorilor de sfârşit de an, piesa a fost lansată înaintea Crăciunului. De fapt, Scarlett Johansson apare pe albumul postum Dean Martin, intitulat ”My King of Christmas”, recent lansat în SUA. Actriţa cântă ”I\'ll be home for Christmas” şi, datorită tehnologiei tot mai surprinzătoare, îşi amestecă vocea cu cântăreţul decedat în anul 1995. Scarlett Johansson rămâne însă fidelă carierei cinematografice şi va puta fi văzută anul viitor în lungmetrajele ”We Have Bought a Zoo” şi apoi în ”Avengers”.

Un alt duet inedit formează Mariah Carey, la cei 41 de ani ai săi, cu Justin Bieber, care are numai 17 ani, în ultimul lor videoclip, un remix al cunoscutei piese ”All I Want for Christmas Is You”. Duetul a fost special înregistrat pentru aprinderea luminilor în bradul din Rockefeller Center. În videoclip, Mariah Carey dansează lasciv, îmbrăcată într-un costum de Crăciuniţă, iar Justin Bieber face, mai tot videoclipul, cumpărături într-un supermarket.