Duetul Amy Winehouse - Tony Bennett, lansat în scopuri caritabile

O piesă înregistrată de Amy Winehouse cu muzicianul de jazz Tony Bennett, în urmă cu câteva luni, va fi lansată sub forma unui disc single iar încasările vor fi donate unei fundaţii de caritate ce a fost înfiinţată de tatăl artistei britanice. Piesa clasică pop ”Body and Soul”, pe care Amy Winehouse a înregistrat-o cu Tony Bennett în luna martie, este una dintre ultimele înregistrări ale artistei britanice. Mitch Winehouse, tatăl artistei, a înfiinţat Amy Winehouse Foundation, cu scopul de a-i ajuta pe tinerii şi pe adolescenţii care se confruntă cu dependenţa de droguri şi alcool. Toate încasările ce vor fi obţinute din comercializarea piesei ”Body and Soul” vor fi donate acestei fundaţii. Piesa va apărea şi pe albumul lui Tony Bennett, intitulat ”Duets II”, ce va fi lansat pe 20 septembrie.

Tony Bennet, un muzician premiat cu Grammy şi considerat o legendă a muzicii jazz, printre ale cărui cântece de succes se numără ”I Left My Heart in San Francisco” şi ”Rags to Riches”, a împlinit, miercuri, 85 de ani. Tonny Bennett a înregistrat piesa ”Body and Soul” cu Amy Winehouse în prestigioasele studiouri Abbey Road din Londra şi a lăudat-o pe cântăreaţa britanică pentru calităţile ei interpretative care-i permiteau să cânte cu uşurinţă inclusiv piese de jazz.