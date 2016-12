Duffy a suferit de singurătate

Faima îşi are preţul ei, pe care vedetele îl plătesc ca să ajungă sus. Nici Duffy nu face excepţie. Cântăreaţa de origine galeză a recunoscut că s-a luptat multă vreme cu presiunea succesului, pentru că asta a însemnat multă singurătate. „Trăiam ca scoasă din valiză şi zburam mereu încoace şi încolo. A fost tot ceea ce am visat, dar erau vremuri în care găseam asta dificil. Ador muzica mea şi să cânt, dar unele din celelalte cereri mă îngrozesc. Sunt doar o fată normală din Ţara Galiilor şi mereu voi fi aşa. Odată ajunsă în America, m-am închis în cameră şi am plâns. Şi nu sunt genul ăsta de fată. Sunt chiar dură şi pot să mă descurc cu aproape orice, dar acea perioadă era oribilă. O vroiam pe mama lângă mine”, a mărturisit Duffy. Însă acum interpreta o duce mult mai bine, datorită iubitului ei, rugbistul Mike Phillips. „Am învăţat multe despre mine, datorită noilor mele cântece. Sunt ca o terapie şi am realizat că eram singură pentru că aveam nevoie de un bărbat, de cineva care să mă protejeze şi să mă sune. Am scris piesa când visam să întâlnesc pe cineva. Vroiam cu adevărat pe cineva să pună braţele în jurul meu. Ştiam că îmi lipseşte ceva în viaţă. Atunci l-am întâlnit pe Mike şi am ştiut el este acela de la prima noastră întâlnire”, a completat vedeta pe numele său real Aimee Anne Duffy.