Duffy ar putea înregistra tema muzicală a viitorului film din seria James Bond

Cîntăreaţa galeză ar putea înregistra tema muzicală a următorului film din seria James Bond, ea fiind propusă de către unul dintre producătorii acestei francize. ”Mi-ar plăcea ca Duffy să cînte următoarea temă muzicală. Cred că e minunată. Amy Winehouse ar fi şi ea foarte potrivită”, a declarat producătorul Michael G. Wilson pentru cotidianul britanic ”The Sun”. ”Am început lucrul la noul film, despre care nu am voie să vă spun absolut nimic. Daniel Craig este foarte ataşat de acest proiect”, a completat acesta. Cîntăreaţa britanică Amy Winehouse ar fi trebuit să înregistreze un cîntec pentru ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, împreună cu producătorul muzical Mark Ronson, dar sesiunile de înregistrări au fost oprite, deoarece, aşa cum s-a scris la acea vreme, celebra cîntăreaţă ”nu era pregătită pentru a înregistra”. Piesa ”Another Way To Die”, interpretată de Jack White, solistul trupei The White Stripes şi de cîntăreaţa soul Alicia Keys, a fost aleasă, ulterior, drept tema muzicală a filmului ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, care a avut premiera în toamna anului trecut.

Duffy, a cărei piesă ”Mercy” a primit numeroase premii muzicale, a mărturisit recent că urmează să îşi facă debutul în cinematografie, dar că nu este prea entuziasmată: ”Voi juca într-un film. Va fi, probabil, un film prost”. Dacă ea va fi aleasă pentru a interpreta tema muzicală a următorului film din seria James Bond, va deveni a treia artistă galeză care îşi aduce contribuţia la celebra franciză, după Tom Jones şi Shirley Bassey. Duffy a devenit celebră pe plan internaţional după ce a obţinut premiul Grammy pentru cel mai bun album pop şi alte trei Brit Awards, pentru cel mai bun debut, cea mai bună voce feminină şi cel mai bun artist britanic. La un an de la lansare, Duffy se bucură de aprecierea criticilor muzicali şi a fanilor din întreaga lume, albumul său, ”Rockferry”, fiind vîndut în peste 5,5 milioane de exemplare. Artista galeză va concerta pentru prima dată în România, pe 26 iunie, într-un concert gratuit, pe plaja H2O din Mamaia.