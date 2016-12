Duffy l-a omagiat pe Michael Jackson la Mamaia

Cîntăreaţa galeză Duffy a concertat, vineri seara, pe plaja H20 din Mamaia, în faţa unui public estimat de organizatori la 20.000 de persoane. În cadrul show-ului, artista i-a adus un omagiu şi regretatului Michael Jackson. Concertul, deschis de trupa I Am Kloot din Glasgow, a început în jurul orei 20.00. Cîntăreaţa a urcat pe scenă la ora 21.30, dînd startul show-ului cu piesa „Rockferry”, care dă şi titlul albumului său, lansat anul trecut şi recompensat cu premiul Grammy.

Îmbrăcată în pantaloni scurţi roz şi o bustieră roşie, Duffy a cîntat şi a dansat mare parte din concert pe un podium roşu-auriu, amplasat în mijlocul scenei. Strecurînd cîte un „mulţumesc” românesc între piese, artista a prezentat publicului de pe litoral melodii precum „Warwick Avenue”, „Serious”, „Stepping Stone”, „Hanging On Too Long”, „Delayed Devotion” şi „Rain On Your Parade”. Hitul său cel mai cunoscut, „Mercy”, a fost primit cu un ropot de aplauze de public, acesta fredonînd alături de artistă refrenul molipsitor. Pe finalul piesei, ritmul acesteia a fost substituit cu cel al unei piese de referinţă a lui Michael Jackson – „Billie Jean”, Duffy aducînd astfel un omagiu megastarului decedat la finele săptămînii trecute.

Retrăgîndu-se de pe scenă, artista a fost chemată la bis de către publicul de pe plajă, ea revenind pentru a interpreta o ultimă piesă – „Distant Dreamer”. La aproximativ 20 de minute după încheierea concertului, Duffy a venit în zona VIP, special amenajată de organizatorii evenimentului, unde i-a fost decernat Discul de platină din partea Universal Music România pentru vînzările albumului „Rockferry”. Distincţia i-a fost înmînată de către Ioana Feşnic, Managing Director al casei de discuri. De asemenea, Duffy s-a reîntâlnit cu cîntăreţul Cătălin Josan, pe care l-a cunoscut anul trecut, la un concert susţinut la Londra. În zona VIP amenajată pe plaja H2O a fost prezentă şi Elena Băsescu, care a asistat la concertul artistei galeze. După concert, Duffy a părăsit România, cu un avion privat care a decolat de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu.

Artista, care a împlinit, săptămîna trecută, 25 de ani, cu doar trei zile înaintea concertului din România, a devenit celebră pe plan internaţional în 2008, ea obţinînd, anul acesta, premiul Grammy pentru cel mai bun album pop şi alte trei Brit Awards - pentru cel mai bun debut, cea mai bună voce feminină şi cel mai bun artist britanic. Concertul artistei a făcut parte din seria evenimentelor muzicale Orange PrePay Party, începute în 2007, care au adunat, pînă în prezent, peste 60.000 de spectatori.