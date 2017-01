Duffy şi Nick Cave, cîştigători ai premiilor MOJO pe 2008

Cîntăreaţa galeză Duffy, rockerul australian Nick Cave şi trupa punk britanică Sex Pistols s-au numărat printre marii cîştigători ai premiilor MOJO pe 2008, decernate la Londra, în urma voturilor cititorilor prestigioasei reviste muzicale. Duffy a primit premiul pentru cel mai bun cîntec al anului, pentru single-ul “Mercy”, în timp ce rockerii australieni Nick Cave şi The Bad Seeds au luat premiul pentru cel mai bun album, pentru “Dig, Lazarus Dig!!!”. Printre ceilalţi cîştigători ai galei se numără The Last Shadow Puppets, care a cîntat cu solistul Arctic Monkeys, Alex Turner, recompensat cu premiul pentru debut şi trupa britanică de heavy metal Motorhead, onorată cu premiul MOJO Hero.

Trupa de punk britanică Sex Pistols a fost onorată cu premiul MOJO Icon, în semn de recunoaştere pentru contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea muzicii cu albumul “Never Mind the Bollocks... Here\'s the Sex Pistols” din 1970. Veteranii de la Led Zeppelin au cîştigat premiul MOJO pentru cea mai bună performanţă live, pentru singurul lor concert de reunire, susţinut la Londra, la sfîrşitul lui 2007, în timp ce Neil Diamond a primit premiul pentru compoziţie clasică. Trupa britanică The Specials a fost inclusă în MOJO Hall of Fame, unde se mai află personalităţi precum Elton John şi The Doors.