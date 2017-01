Duffy, trei nominalizări la MTV Europe Awards

Gala MTV Europe Awards, care va avea loc pe data de 6 noiembrie, la Liverpool, în Marea Britanie, le are ca favorite pe Duffy, Britney Spears, Leona Lewis şi Amy Winehouse, care conduc în topul nominalizărilor la MTV Europe Awards. Beyonce concurează cu Alicia Keys, Chris Brown, Kanye West şi Lil Wayne la categoria Ultimate Urban, una dintre cele zece recompense decernate de fani în timpul acestui eveniment muzical. La categoria Cel mai bun artist al anului, Britney Spears concurează cu Amy Winehouse, Coldplay, Leona Lewis, Rihanna. Tratată anul acesta pentru tulburări psihice, Britney Spears pare a fi în formă, iar cel mai recent material discografic, intitulat “Blackout”, lansat în 2007, a fost nominalizat la categoria Albumul Anului. Pentru acest premiu, Duffy concurează cu Britney Spears, Coldplay, Leona Lewis şi Alicia Keys.

Trupele Foo Fighters, The Cure, Tokio Hotel, Linkin\' Park şi Metallica sînt în competiţie pentru premiul pentru Cea mai bună trupă. Linkin\' Park şi Metallica au mai fost selecţionate la categoria Cea mai bună trupă rock alături de Slipknot, Paramore şi 30 Seconds to Mars. Duffy, Jonas Brothers, Katy Perry, Miley Cyrus şi One Republic au fost selecţionaţi la categoria Cel mai bun debut. La categoria Cea mai fredonată piesă au fost nominalizaţi Coldplay cu “Viva La Vida”, Duffy cu “Mercy”, Katy Perry cu “I Kissed A Girl”, Kid Rock cu “All Summer Long” şi Pink cu “So What”. Totodată, Beatles şi Madonna se numără printre cei 40 de nominalizaţi la categoria Cel mai bun artist al tuturor timpurilor. Zece dintre recompense sînt decernate în urma voturilor fanilor pe site-ul MTV, clasamentul final fiind decis de postul muzical.