Dulcele de Anul Nou poate fi plăcintă cu brânză, glicerină și cisteină!

Specialiștii Asociației Pro Consumatori (APC) au întreprins un nou studiu în cadrul Campaniei Naționale de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”, sub coordonarea președintelui APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu; de data aceasta privind calitatea plăcintelor cu brânză, fabricate industrial. Plăcinta cu răvașe și cu „bănuți de noroc“, de Anul Nou, este prima dintr-o listă cu astfel de produse, urmată în perioada Sărbătorilor de Iarnă de reeditări care se desfășoară cam sub regula excesului. Specialiști ai APC au achiziționat, în ultima decadă a lunii decembrie, 14 sortimente de plăcintă cu brânză comercializate în cadrul marilor structuri comerciale de tip hipermarket. Rezultatul? Potrivit APC, la 86% din sortimentele de plăcintă cu brânză analizate s-a folosit grișul din grâu în umplutura acestora. 92% din plăcintele analizate conțin arome artificiale în compoziția umpluturii, dintre care 14% arome de brânză, 7% aromă de portocale, iar la 71% dintre produse, aromele folosite în compoziția umpluturii nu au o denumire precizată. La unele sortimente de plăcintă cu brânză, în umplutura acestora există celuloză, amidon, zer praf, praf de ou, fibre de grâu, fibre, glicerină, pulbere de brânză, fâină de orez și aditivi alimentari. În ceea ce privește prezența aditivilor în cele 14 plăcinte cu brânză analizate, situația se prezintă astfel: 50% din plăcintele analizate conțin glicerină; 43% din plăcintele analizate conțin conservanți, dintre care 29% sorbat de potasiu și 14% benzoat de sodiu; 36% din plăcintele analizate conțin carboximetilceluloză de sodiu; 36% din plăcintele analizate conțin acid citric; 36% din plăcintele analizate conțin celuloză; 28% din plăcintele analizate conțin fosfați, dintre care 14% difosfați și 14% fosfat d3. sodiu; 21% din plăcintele analizate conțin acid ascorbic; 21% din plăcintele analizate conțin alfa-tocoferol; 21% din plăcintele analizate conțin caroteni; 14% din plăcintele analizate conțin caragenan; 14% din plăcintele analizate conțin silicat de calciu; 14% din plăcintele analizate conțin dioxid de siliciu; 14% din plăcintele analizate conțin annatto; 14% din plăcintele analizate conțin mono și digliceride ale acizilor grași; 7% din plăcintele analizate conțin clorură de calciu; 7% din plăcintele analizate conțin gumă de guar; 7% din plăcintele analizate conțin sorbitan tristearet; 7% din plăcintele analizate conțin fosfat de diamidon acetilat. Mulți dintre aditivi pot duce la iritarea pielii, ochilor, mucoaselor, iar în cazul altora există riscuri cancerigene asociate. „Plăcinta cu brânză realizată în sistem industrial este un produs care, în cele mai multe situații, nu mai are nimic din gustul și savoarea plăcintei tradiționale. În compoziția ei există ingrediente care au denaturat rețeta acestui produs, cum ar fi: griș de grâu, fulgi de cartofi, fibre de grâu, arome artificiale etc., la care se adaugă aditivi alimentari din belșug. Le sugerez consumatorilor să cumpere plăcinte cu brânză numai după o atentă verificare a ingredientelor, a termenului de valabilitate și să fie circumspecți la anumite mențiuni/pictograme care apar pe ambalajul unor produse de acest tip și care au rolul de a le abate atenția cu privire la informațiile esențiale, menite să-i ajute să aleagă în cunoștință de cauză”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat de APC.

CÂTEVA EXEMPLE!

Potrivit APC, informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii. Mențiunea "Cu peste 70% brânză în umplutură" înscrisă sub forma unei pictograme pe ambalajul produsului „Linco Patisero. Plăcintă la tavă cu brânză sărată”, fabricat de Orkla Foods România, induce în eroare consumatorii prin faptul că creează impresia că acest tip de plăcintă ar conține multă brânză, dar de fapt într-o porție de 100 grame din acest produs există 25 grame de urdă și 11 grame de brânză telemea. Denumirea corectă a acestui produs, având în vedere natura ingredientelor care formează umplutura, ar trebui să fie „Plăcintă la tavă cu urdă și brânză telemea”. Producătorul Orkla Foods Romania, din greșeală sau cu intenție, pune semnul egalității între două ingrediente, urda, respectiv brânza telemea, care se obțin prin procese de producție total diferite, dar și din materii prime diferite, lapte, respectiv zer sau zara. Telemeaua este un sortiment de brânză care face parte din categoria brânzeturilor maturate în saramură. Consumul specific pentru obținerea unui kilogram de brânză telemea este 3 - 4 l lapte/kg brânză, în cazul laptelui de oaie, respectiv 6,2 - 7,5 l lapte/kg brânză, pentru cel de vacă. Urda este un produs lactat secundar, obținut prin fierberea zerului rămas după prepararea cașului. Pentru prepararea urdei, zara rămasă după pregătirea cașului dulce se fierbe timp de 1 oră la temperatura de 85 - 90°C, interval în care are loc precipitarea restului de proteină. Din cca 10 - 12 l de zer, rezultă de regulă 1 kg de urdă. Solicităm pe această cale retragerea de pe piață a loturilor de produse cu astfel de pictograme, respectiv cu denumirea greșită a produsului, în vederea reetichetării acestui tip de produs. De asemenea, sortimentul de plăcintă cu brânză fabricat în Grecia și comercializat sub denumirea comercială „Alfa. Plăcintă cu brânză Feta” are o denumire care nu corespunde sortimentelor de brânză din compoziția care formează umplutura. Astfel, în compoziția acestui produs s-a folosit brânza Myzitra (Mizithra) în proporție de 27% și brânză Feta în proporție de 6%. Având în vedere proporția celor două tipuri de brânză din compoziția acestui tip de plăcintă, denumirea comercială corectă este Plăcintă cu brânză Myzitra și brânză Feta. Și în acest caz solicităm retragerea de pe piață a loturilor de produse în vederea reetichetării acestora. Conform art. 6 din Legea 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii, cu modificările și completările ulterioare, ”o practică comercială este considerată ca fiind înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe ca re altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe” dintr-o serie de elemente.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor interesaţi de conţinutul de brânză, respectiv de încărcătura chimică a acestui tip de produs, s-au realizat următoarele topuri.

TOP 10 PLĂCINTE CU BRÂNZĂ DUPĂ CONȚINUTUL DE BRÂNZĂ DINTR-O PORȚIE, ADICĂ DIN 100 GRAME PRODUS

1. Alfa. Plăcintă cu brânză feta, conține 33 grame brânză (27 grame brânză Myzitra și 6 grame brânză Feta);

2. Edenia. Plăcintă cu brânză sărată, conține 32,4 grame brânză (22,4 grame brânză mizithra și 10 grame brânză Feta);

3. Bonito. Plăcintă cu brânză dulce și stafide, cu tradiție dobrogeană, conține 24,75 grame brânză dulce de vaci, 2,5 grame urdă din lapte de vacă și 1,7 grame stafide;

4. Bella. Plăcintă rulată cu brânză, conține 24,7 grame brânză (20,14 grame caș, 3,8 grame brânză de oaie și 0,76 grame brânză de vaci);

5. Linco Patisero. Plăcintă la tavă cu brânză dulce și stafide, conține 24 grame brânză proaspătă de vaci, 6 grame urdă și 2 grame de stafide;

6. Bella. Plăcinta familiei cu brânză dulce și stafide, conține 24 grame brânză (22 grame brânză dulce și 2 grame brânză) și 2,4 grame stafide;

7. Bonito. Plăcintă cu brânză telemea cu tradiție dobrogeană, conține 23,8 grame brânză telemea de vacă și 4,75 grame urdă sărată din lapte de vacă;

8. Bella. Plăcinta familiei cu brânză, conține 22 grame brânză (18 grame brânză de vaci și 4 grame brânză);

9. Orkla. Plăcintă răsucită cu brânză Mizithra și Feta, conține 21,09 grame brânză (18,62 grame brânză mizithra și 2,47 grame brânză Feta);

10. Bella. Plăcintă clasică din foi cu brânză, conține 19,25 grame brânză (15,75 grame brânză dulce și 3,5 grame brânză)

TOP 5 PLĂCINTE CU BRÂNZĂ DUPĂ NUMĂRUL DE ADITIVI

1. Bella. Plăcintă de casă cu brânză, conține 18 aditivi;

2. Bella. Plăcintă clasică din foi cu brânză, conține 12 aditivi;

3. Bella. Plăcinta familiei cu brânză, conține 11 aditivi;

4. Bella. Plăcinta familiei cu brânză dulce și stafide, conține 5 aditivi;

5. Bella. Plăcintă rulată cu brânză.