Duma de Stat cere recunoaşterea Osetiei de Sud şi Abhaziei

Camera Inferioară a Parlamentului rus s-a pronunţat, luni, pentru o recunoaştere a republicilor separatiste georgiene Abhazia şi Osetia de Sud. Cei 447 de deputaţi prezenţi au votat o adresă către preşedintele rus, Dmitri Medvedev, privind necesitatea de a recunoaşte Osetia de Sud şi Abhazia, în cadrul unei şedinţe extraordinare. Anterior, cei 130 de membri ai Consiliului Federaţiei prezenţi la o sesiune extraordinară au adoptat, în unanimitate, o declaraţie care cere preşedintelui rus să recunoască independenţa celor două teritorii. Decizia de a recunoaşte independenţa celor două regiuni revine însă Executivului rus. Autorităţile de la Tbilisi au calificat votul din Duma de Stat drept o nouă dovadă de agresiune a Rusiei, în timp ce diplomaţiile occidentale şi-au exprimat convingerea că Dmitri Medvedev nu va parafa recunoaşterea independenţei celor două regiuni separatiste georgiene.

Rusia acceptă orice sancţiuni impuse de NATO

Dmitri Medvedev a declarat luni că este pregătit pentru orice sancţiuni luate de NATO, inclusiv o suspendare a relaţiilor dintre NATO şi Rusia. “Sîntem pregătiţi să acceptăm orice decizie, pînă la suspendarea relaţiilor”, a declarat Medvedev, cu ocazia unei reuniuni la Soci, la care a participat şi trimisul rus la NATO, Dmitri Rogozin. Liderul rus a precizat că o astfel de decizie va fi dificilă, adăugînd însă că relaţiile cu NATO s-au înrăutăţit în urma conflictului din Georgia. Marea Britanie a apreciat luni că ar fi greşit ca NATO să întrerupă total relaţiile cu Rusia, în pofida preocupărilor privind acţiunea militară rusă în Georgia.

Un acord nuclear SUA-Rusia riscă să nu mai fie aprobat

“Casa Albă ar trebui să amîne votul în Congres asupra unui acord nuclear civil ruso-american, pentru ca acesta să nu devină ostaticul conflictului georgian”, a declarat un oficial rus, sub acoperirea anonimatului. Acordul dintre cele mai mari puteri nucleare ale lumii are scopul de a deschide piaţa nucleară americană pentru companiile ruse şi să ofere acces celor americane la vastele zăcăminte de uraniu ale Rusiei, eliminînd restricţiile din timpul Războiului Rece. Dacă ar fi aprobat, acordul ar deschide calea pentru contracte de miliarde de dolari. Acordul a fost semnat în luna mai, dar are nevoie de aprobarea Congresului SUA, pentru a intra în vigoare. “Dacă ţinem cont de evenimentele politice recente, Congresul nu îl va aproba, aşa că, pentru a evita blocarea lui, ar fi bine să îl retragă şi să fie analizat de noua administraţie. Problema folosirii paşnice a energiei nucleare nu ar trebui să depindă de actuala situaţie politică, a declarat oficialul rus. Acordul 123, numit astfel pentru că se încadrează în secţiunea 123 a legii americane privind energia nucleară, este o condiţie pentru ca cele două ţări să coopereze în domeniul substanţelor nucleare.

Situaţie tensionată la limita administrativă dintre Georgia şi Osetia de Sud

Trupele georgiene şi miliţiile separatiste se pregăteau, luni, de posibile confruntări pentru controlul unui sat situat la intrarea în regiunea Osetia de Sud. Oficialii georgieni susţin că satul Mosabruni nu era controlat de trupele separatiste din Osetia de Sud, acuzînd forţele locale că pregătesc acte de provocare împotriva trupelor speciale georgiene. Administraţia de la Ţhinvali afirmă însă că satul aparţinea Osetiei de Sud, acuzînd armata georgiană că pregăteşte un atac de amploare.

Sute de vehicule militare ruseşti părăsesc Osetia de Sud

Sute de vehicule militare ruseşti au părăsit, luni, regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud, îndreptîndu-se spre Rusia, potrivit unui jurnalist AFP. Un aflux continuu de vehicule, în special blindate, printre care zeci de tancuri şi camioane militare se îndreptau de la punctul de frontieră Zaramag, dintre Rusia şi Osetia de Sud, spre oraşul Vladikavkaz din sud-vestul Rusiei. În celălalt sens, zeci de camioane civile transportînd ajutoare umanitare aşteptau să treacă frontiera către Osetia de Sud, potrivit corespondentului. Zeci de tancuri ruseşti au fost văzute, duminică seara, străbătînd drumul dintre Ţhinvali, capitala Osetiei de Sud şi Vladikavkaz, capitala Osetiei de Nord, care se află pe teritoriul rus. Forţele ruse s-au retras din principalele poziţii din Georgia, însă şi-au păstrat posturi de control în centrul teritoriului georgian, în special în portul georgian Poti şi în împrejurimile oraşului Gori, nu departe de Osetia de Sud.

În acest context, un purtător de cuvînt al Pentagonului a afirmat ieri că “Rusia nu onorează condiţiile acordului de încetare a ostilităţilor cu Georgia, continuînd să menţină o prezenţă militară importantă în această ţară”. Franţa, care a convocat un summit extraordinar al UE privind Georgia la 1 septembrie, a continuat să insiste, la rîndul său, luni, pentru ca Rusia să îşi retragă trupele de pe axa Poti-Senaki şi să respecte acordul semnat cu Georgia. Acest acord prevede în special ca forţele militare ruse să se retragă pe liniile anterioare declanşării ostilităţilor, în noaptea de 7 spre 8 august.

Letonia se retrage dintr-un exerciţiu militar comun cu Rusia

Letonia a decis să nu participe la un exerciţiu militar regional programat să se desfăşoare în enclava rusă Kaliningrad, a anunţat, luni, biroul de presă al Guvernului de la Riga. Ministerul leton al Apărării a declarat că deciza de a nu participa la aplicaţia Balex Delta, care va avea loc între 26 şi 28 august, în regiunea Kaliningrad, a fost determinată de “o modificare a priorităţilor generale ale NATO”. Relaţiile dintre Rusia şi Alianţa Nord-Atlantică s-au deteriorat în urma operaţiunilor militare ruse din Georgia. Mai multe state occidentale şi-au anulat deja participarea la aplicaţii comune cu Rusia, în timp ce Moscova nu a permis accesul unei nave militare americane într-un port din Kamciatka. La rîndul lor, SUA nu au fost de acord cu participarea unei nave ruseşti la aplicaţiile antiteroriste NATO Active Endeavour.