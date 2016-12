DUMBRĂVENI - 1 Mai, prilej de dublă sărbătoare

Ca în fiecare an de 1 Mai, Primăria Dumbrăveni sărbătoreşte ziua dedicată comunei printr-o mare petrecere organizată în pădurea din afara localităţii, la care participă toţi locuitorii comunei, cei din localităţile apropiate, dar şi constănţeni care preferă să iasă din oraş pentru a petrece cîteva ore bune la iarbă verde. Primarul comunei, Gheorghe Cenuşă, este sigur că şi în acest an manifestările puse la cale de administraţia locală împreună cu primarul comunei Independenţa, Cristea Gîscan, printre care se numără activităţi sportive şi diferite jocuri, o să îi încînte pe toţi cei prezenţi, aşa cum s-a întîmplat şi în anii precedenţi. „În fiecare an, noi sărbătorim 1 Mai la iarbă verde, în pădurea de la ieşire din localitate. E o dublă sărbătoare pentru noi, pentru că de 1 mai este şi ziua localităţii şi avem două motive pentru a sărbători”, a declarat edilul. Aşa cum s-a întîmplat şi anul trecut, el preconizează că la jocurile organizate pe iarbă verde vor veni aproximativ 3.000 de persoane.