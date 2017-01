DUMBRĂVENI - Straie noi pentru comună

Primarul comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă, ajuns în fruntea comunei după alegerile din iunie anul trecut, a reuşit performanţa de a schimba faţa localităţii în doar şase luni de mandat. Conform afirmaţiilor primarului, fosta administraţie, care a condus vreme de opt ani comuna, nu a încercat să facă viaţa mai uşoară cetăţenilor care i-a ales. Mai mult, Cenuşă spune că cele două sate care fac parte din unitatea administrativ teritorială au rămas cu mult în urma multor comune din judeţul Constanţa, unde s-au demarat multe proiecte de infrastructură. „Avem nevoie să scoatem comuna din anonimat, pentru că era izolată de restul lumii. În ultimii opt ani nu s-a făcut cît am reuşit eu să fac în şase luni de mandat şi se vede cu ochiul liber că Dumbrăveni începe să capete o faţă nouă”, susţine edilul. Cu bani de la bugetul local, dar şi cu finanţare de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Primăria a finalizat, anul trecut, pietruirea tuturor drumurilor de pămînt din localităţile Dumbrăveni şi Furnica, a achiziţionat patru centrale termice pentru încălzirea Primăriei, a celor două şcoli din comună şi a grădiniţei, a modernizat grădiniţa din Furnica şi a amenajat un laborator cu 25 de calculatoare oferite printr-un program al CJC. Tot anul trecut, administraţia locală din Dumbrăveni a cumpărat şi două centrale termice pentru cele două biserici din comună. Cenuşă mai spune că şi arhiva Primăriei era într-o stare jalnică şi a luat decizia de a o reabilita, pentru a crea condiţii mai bune de păstrare a documentelor. În plus, au fost achiziţionate autobuze pentru transportul copiilor la şcoală şi la grădiniţă şi a fost solicitată prelungirea liniei de autobuze care circulă pe ruta localităţilor din nordul judeţului, pentru ca acestea să oprească şi în Furnica şi să preia locuitorii de acolo, astfel încît aceştia să nu mai fie nevoiţi să parcurgă kilometri întregi pînă la o staţie de autobuz. Primăria Dumbrăveni a cheltuit, în total, de la bugetul local, aprox. 400 mii lei, iar contribuţia de la CJC a fost de aprox. 200 mii lei. Pe lîngă proiectele ce deja s-au derulat, autoritatea locală mai are o serie de programe în plină execuţie sau abia demarate.

În prezent se lucrează la modernizarea sediului Primăriei, de la înlocuirea uşilor, pînă la reabilitarea anexelor, a gardului şi a grădinii interioare. „Avem de gînd să montăm panouri în faţa Primăriei, pentru a putea afişa toate informaţiile publice şi de unde se vor putea informa cetăţenii”, mai spus edilul social-democrat. Pentru o mai bună organizare în Primărie, în curînd va fi finalizată şi o nouă sală pentru susţinerea şedinţelor din cadrul Primăriei, precum şi ale celor de Consiliu Local. Pînă acum, întîlnirile funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali se organizau în biroul primarului, un spaţiu insuficient pentru astfel de activităţi. Pe lîngă construirea noii încăperi, sediul Primăriei va fi înconjurat cu gard metalic şi, totodată, se va extinde şi cimitirul, cu 3.000 de metri pătraţi, care va fi şi îngrădit. Un alt proiect care, deocamdată, se află la stadiul de obţinere a avizelor, este alimentarea cu apă şi introducerea unui sistem de canalizare în localităţile Dumbrăveni şi Furnica. „Am finalizat studiul de fezabilitate pentru demararea proiectului cumulat, format din amenajarea unei reţele de canalizare şi a unui sistem de alimentare cu apă, şi urmează să obţinem toate avizele”, a mai spus Cenuşă. Valoarea întregului proiect este de 2,5 milioane de euro şi se finanţează prin bani europeni. De aceste lucrări de infrastructură vor beneficia aprox. 600 de persoane. În cele două localităţi există sisteme de alimentare cu apă pentru locuitori, însă acestea nu mai funcţionează corespunzător, la capacitate maximă, şi nici nu se află în administrarea Primăriei. „Am reuşit să pun în aplicare tot ce am promis în campanie locuitorilor comunei şi sînt bucuros că cetăţenii văd că lucrurile încep să se schimbe. Mai avem multe de făcut dar, cu timpul, le realizăm pe toate”, a afirmat ediul comunei Dumbrăveni.