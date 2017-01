Duminică, etapa a doua în Campionatul Judeţean de Fotbal

Duminică sînt programate partidele etapei a doua în Campionatul Judeţean de Fotbal. Viitorul II Cobadin, Ştef Serv Seimeni şi Sacidava Aliman, primele clasate în cele trei serii după prima rundă, luptă pentru apărarea poziţiilor fruntaşe contra formaţiilor AS Independenţa, Dacia Mircea Vodă şi, respectiv, Dunărea II Ostrov.

Programul etapei a doua - SERIA EST, ora 10.30: CFR Constanţa - Fulgerul Chirnogeni, Luceafărul Amzacea - Sparta II Techirghiol (se joacă la Techirghiol); ora 17.00: Aurora II 23 August - Avîntul Comana, Voinţa Valu Traian - AS Bărăganu, Unirea Topraisar - Viitorul Cerchezu, Viitorul II Cobadin - AS Independenţa, AS Ciocîrlia - Viitorul Mereni, Recolta Negru Vodă - CSM II Medgidia Valea Dacilor.

SERIA NORD, ora 17.00: Pescăruşul Gîrliciu - CSS Medgidia, Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni, Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu, Sport Club Horia - Viitorul Tîrguşor, Sportul Tortomanu - Pescarul Ghindăreşti, Viitorul Fîntînele - Steaua Dorobanţu, Ştef Serv Seimeni - Dacia Mircea Vodă, Voinţa Siminoc - Viitorul Vulturu.

SERIA SUD, ora 17.00: Peştera Dobrogei Peştera - Trophaeum Adamclisi, Marmura Deleni - Inter Ion Corvin, Dunărea II Ostrov - Sacidava Aliman, Progresul Dobromir - Sport Prim Oltina.