Duminică începe și Campionatul Județean de fotbal

După ce, la sfârșitul săptămânii trecute, s-a disputat prima etapă din Liga a IV-a la fotbal, ediția 2014-2015, duminică, 31 august, se va relua și Campionatul Județean de fotbal, startul acestuia consemnând prezența a 42 de echipe, care au fost împărțite în trei serii. Dar iată cum se prezintă componențele celor trei serii - SERIA NORD: Viitorul Fântânele, Viitorul Cuza Vodă, Voinţa Săcele, Dacia Mircea Vodă, Viitorul Târguşor, Gloria Seimeni, Pescăruşul Gârliciu, Pescarul Ghindăreşti, Dunărea Ciobanu, Dunaris Topalu, Sportul Tortoman, SC Horia, Recolta Nicolae Bălcescu, Ulmetum Pantelimon.

SERIA SUD: AS Carvăn, CS Peştera, Inter Ion Corvin, Danubius Rasova, AS Independența, Viitorul Cobadin, AS Ciocârlia, Trophaeum Adamclisi, Voinţa Cochirleni, Marmura Deleni, Sport Prim Oltina, Tineretul Valea Dacilor, Castelanii Castelu, Speranţa Nisipari.

SERIA EST: Farul Tuzla, Luceafărul Amzacea, Fulgerul Chirnogeni, Şcoala de Fotbal Mangalia, CS II Agigea, Viitorul Mereni, Gloria Albeşti, Oil Terminal Constanţa, Olimpia Constanța, GSIB Mangalia, AS Bărăganu, Viitorul Pecineaga, Atletic 2 Mai, Voinţa Siminoc.