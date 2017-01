Duminică, referendum la Tortomanu

Prefectul Dănuţ Culeţu a anunţat ieri că instanţa s-a pronunţat cu privire la legalitatea ordinului său, emis pe 24 ianuarie, cu scopul organizării referendumului pentru înlocuirea primarului din Tortomanu pe 11 februarie. ”Instanţa a respins cererea de suspendare a ordinului prefectului iniţiată de primarul Gheorghe Panait. Aşadar, referendumul va avea loc pe 11 februarie”, a declarat prefectul. Reamintim că Gheorghe Panait a atacat în contencios administrativ ordinul prefectului pe motiv că acesta este ilegal şi că Dănuţ Culeţu ”a încălcat cu bună ştiinţă legea, creîndu-şi o competenţă dincolo de ea”. După ce a aflat decizia instanţei, Gheorghe Panait a refuzat să comenteze pe marginea acesteia, rezumîndu-se să declare că va continua să se achite de obligaţiile care îi revin în calitate de primar. ”Prefer să nu comentez decizia instanţei. Eu voi continua să îmi exercit mandatul şi să am grijă de comunitate aşa cum am făcut şi pînă acum. Sînt sigur că referendumul va dovedi ceea ce spun eu de cîteva luni, şi anume că au fost consumaţi banii publici şi energia noastră degeaba. Duminică se va alege grîul de neghină”, a declarat Panait. El a adăugat că iniţiatorii referendumului au început să distribuie deja invitaţii oamenilor din comună pentru a se asigura că aceştia vor veni la referendum. ”Continuă să mă denigreze în faţa oamenilor, acuzîndu-mă de lucruri pe care ei nu le pot dovedi”, a mai spus primarul. La rîndul său, directorul Direcţiei pentru Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), fost membru al Comisiei pentru organizarea referendumului la Tortomanu, Cristinel Dragomir, s-a declarat surprins de decizia instanţei. ”Respectăm această decizie, dar consider că instanţa trebuia să accepte solicitarea primarului de anulare a ordinului prefectului privind organizarea referendumului din Tortomanu, întrucît legea nu îi conferă lui Culeţu un astfel de drept. Legea administraţiei publice locale este foarte clară: prevede înfiinţarea unei comisii la ordinul prefectului şi, pentru a evita interpretările, specifică chiar şi componenţa acesteia”, a declarat Dragomir. El a adăugat că instanţa, prin decizia sa de ieri, a creat un precedent. ”Instanţa îi dă posibilitatea prefectului să organizeze referendumuri unde doreşte, fără să ţină seama de deciziile comisiei şi fără să verifice veridicitatea semnăturilor. Astfel, prefectul este liber să săvîrşească în continuare abuzuri, pentru că acum vorbim despre un abuz, şi să arunce banii publici pe astfel de acţiuni”, a adăugat reprezentantul CJC, care, în acelaşi timp, şi-a exprimat convingerea că referendumul va fi sortit eşecului: ”Sînt sigur că nu se vor prezenta la referendum mai mult de 30% dintre cetăţenii cu drept de vot din comună”.

Prefectul Culeţu a anunţat ieri faptul că ştampilele şi buletinele de vot pentru referendumul din Tortomanu au fost deja comandate. El a adăugat că referendumul va fi validat numai în cazul în care se vor prezenta la vot jumătate plus unul dintre cele 1.360 de persoane cu drept de vot din comună şi dacă jumătate plus unul dintre acestea vor vota pentru înlocuirea primarului. Dacă una dintre cele două condiţii nu este îndeplinită, referendumul, care nu se poate repeta, nu se validează. În altă ordine de idei, primarul a declarat că, la solicitarea Prefecturii Constanţa, potrivit legii, în ultima şedinţă de Consiliu Local a fost supus votului consilierilor proiectul de hotărîre privind alocarea resurselor financiare necesare organizării referendumului, care a fost respins. ”Consilierii au respins proiectul pentru că bugetul local nu ne permite o astfel de cheltuială. Dacă Culeţu a vrut să fie nun mare, să plătească. Eu nu am cerut decît să se aplice legea şi pentru asta am cerut sprijinul Prefecturii Constanţa, dar care mi-a întors spatele. Prefectul a vrut referendum, să se descurce cu banii”, a declarat Panait.