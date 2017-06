Duminică se pune punct în Liga a V-a la fotbal

Duminică vor avea loc partidele contând pentru etapa a 30-a și ultima din Liga a V-a la fotbal. Iată programul jocurilor:

ora 11.00:

Voința Săcele - Recolta Nicolae Bălcescu

Viitorul Târgușor - Victoria Cumpăna

Speranța Nisipari - Atletic 2 Mai

ora 13.15:

Viitorul Cobadin - Castelanii Castelu

ora 14.00:

CS II Agigea - Dacia Mircea Vodă

ora 16.00:

CS Murfatlar - AS Carvăn

Partida Sport Prim Oltina - Voința Siminoc va fi omologată cu scorul de 3-0 (echipa din Siminoc a fost exclusă din campionat pentru două neprezentări și toate rezultatele meciurilor sale programate în retur vor fi omologate cu 3-0 pentru formațiile adverse).

Meciul Litoral Corbu - Viitorul Pecineaga, scor 5-0, s-a disputat joi.

Clasament: 1. Carvăn 75p - PROMOVATĂ; 2. Corbu 63p - PROMOVATĂ; 3. Agigea II 58p; 4. 2 Mai 53p; 5. Nisipari 51p; 6. Oltina 45p/30j; ... 12. Pecineaga 35p; 13. Murfatlar 33p; 14. N. Bălcescu 33p; 15. Siminoc (formație exclusă din campionat) 17p/30j; 16. Mircea Vodă 14p.

Înainte de ultima etapă, se cunosc atât cele două echipe care vor promova în Liga a IV-a, AS Carvăn și Litoral Corbu, cât și formațiile care vor juca baraje de menținere-promovare cu ocupantele locurilor 15 și 16 sau 16 și 17 din Liga a IV-a - Atletic 2 Mai și Speranța Nisipari (CS II Agigea nu are drept de promovare în Liga a IV-a).

Dacă SSC Farul nu promovează în Liga a 3-a, Avântul Comana și Unirea Topraisar vor juca baraje de menținere-promovare. Dacă SSC Farul promovează în Liga a 3-a, Unirea Topraisar și Voința Valu lui Traian vor juca baraje de menținere-promovare. Împerecherea va fi locul 15 (sau 16) din L4 cu locul 5 din L5, respectiv locul 16 (sau 17) din L4 cu locul 4 din L5.

Voința Siminoc a înregistrat în etapa a 29-a a doua neprezentare din acest campionat, iar Comisia de Disciplină a hotărât în ședința sa de joi să o excludă din campionat. Toate cele 15 meciuri programate în retur au fost omologate cu 3-0 pentru adversarele Voinței Siminoc, conform regulamentului.

În Liga a VI-a la fotbal mai sunt de jucat două etape, iar a 29-a și penultima se joacă duminică, după următorul program:

SERIA NORD

ora 11.00:

Voința Cochirleni - Dunărea Ciobanu

Spicul Horia - Sportul Tortoman

Înfrățirea Cogealac - Pescarul Ghindărești

CSȘ Medgidia - Steaua Speranței Siliștea (stadion Cimentul)

Gloria Seimeni - Axiopolis Sport II Cernavodă (se joacă la Dunărea)

Viitorul Cuza Vodă - Danubius Rasova

ora 14.00:

Carsium Hârșova - CS Peștera

Pescărușul Gârliciu stă.

Clasament: 1. Cernavodă II 65p/26j; 2. Peștera 64p/26j; 3. Seimeni 52p/26j.

SERIA SUD

ora 11.00:

Inter Ion Corvin - AS Pelinu (se joacă la Viile)

Fulgerul Chirnogeni - Sacidava Aliman

Viitorul II Cobadin - Trophaeum Adamclisi

Luceafărul Amzacea - AS Independența

ora 12.00:

Dunărea Ostrov - FC Mereni

ora 18.00:

AS Bărăganu - GSIB Mangalia (se joacă la Lanurile)

Viitorul Cerchezu stă.

Partida Olimpia Constanța - AS Ciocârlia va fi omologată cu scorul de 3-0 (echipa din Ciocârlia a fost exclusă din campionat).

Clasament: 1. Ion Corvin 68p/26j - PROMOVATĂ; 2. Ostrov 53p/25j; 3. Mereni 50p/26j (golaveraj 82-49); 4. Olimpia 50p/26j (74-50).

SÂMBĂTĂ SE DECIDE PRIMA FINALISTĂ DIN CUPA ROMÂNIEI, FAZA PE JUDEȚ

Faza pe județul Constanța din Cupa României la fotbal, ediția 2017-2018, se apropie de final. În semifinale se vor întâlni Sparta Techirghiol cu CS Eforie (sâmbătă 10 iunie, ora 17.30) și Viitorul Fântânele cu SSC Farul Constanța (marți 27 iunie, ora 17.30). Finala competiției va avea loc vineri, 30 iunie, de la ora 17.30. Decalajul dintre datele de disputare ale celor două semifinale s-a creat la cererea echipei SSC Farul, care pe 17 și 24 iunie susține barajul de promovare în Liga a 3-a la fotbal, cu campioana județului Tulcea.

SSC FARUL ÎȘI AFLĂ DUMINICĂ ADVERSARA DIN BARAJUL DE PROMOVARE ÎN LIGA A 3-A

Așa cum am mai anunțat, Federația Română de Fotbal a decis ca în barajul de promovare în Liga a 3-a să se înfrunte câștigătoarea Ligii a IV-a din județul Constanța, SSC Farul Constanța, și campioana Ligii a IV-a din județul Tulcea. Formația din nordul Dobrogei nu a fost încă stabilită, finala județeană fiind programată duminică, de la ora 18.00, pe stadionul Delta din Tulcea, între AS Delta Stars și AS Pescărușul Sarichioi. La cererea Asociației Județene de Fotbal Tulcea, brigada de arbitri care va oficia la finală este desemnată de Asociația Județeană de Fotbal Constanța. Ioan Gheorghică, președintele Comisiei de Arbitri din cadrul AJF Constanța, va fi și observator al partidei pentru partea de arbitraj, iar brigada va fi alcătuită din Ionel Nae (la centru), Silviu Brîndușă și Marian Carson.

Datele de disputare ale barajului de promovare sunt 17 iunie 2017, ora 18.00 (turul), și 24 iunie 2017, ora 17.30 (returul, la Constanța). Partida retur se va juca la Constanța, gazdele dorind să evolueze ori pe Stadionul „Farul”, dacă acesta va fi apt să găzduiască o partidă atât de importantă, ori pe stadionul de rugby „Mihail Naca”.