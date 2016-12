Duminică se reia şi Campionatul Judeţean la fotbal

Trei zile au mai rămas până la prima etapă din sezonul 2011-2012 al Campionatului Judeţean la fotbal, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa stabilind componenţa celor trei serii - Seria Sud: Dunărea Ostrov, Sacidava Aliman, Danubius Rasova, Inter Ion Corvin, Progresul Dobromir, Trophaeum Adamclisi, Marmura Deleni, CS II Peştera, CSSM Medgidia, CSM II Medgidia Valea Dacilor, Tineretul Valea Dacilor, Voinţa Siminoc, Voinţa Valu lui Traian şi AS Ciocîrlia; Seria Nord: Dunărea Ciobanu, Pescăruşul Gîrliciu, Pescarul Ghindăreşti, Dunaris Topalu, Ulmetum Pantelimon, Gloria Seimeni, Sportul Tortoman, Speranţa Nisipari, Recolta Nicolae Bălcescu, Viitorul Fîntînele, Steaua RTS Cogealac, Voinţa Săcele, AS Grădina şi CS II Cernavodă; Seria Est: Viitorul Cerchezu, Recolta Negru Vodă, Fulgerul Chirnogeni, Avîntul Comana, Luceafărul Amzacea, Unirea Topraisar, Viitorul Mereni, AS Bărăganu, Gloria II Cotu Văii, CFR Constanţa, Sparta II Techirghiol, Farul Tuzla, Viitorul Cobadin şi AS Independenţa. Programul partidelor din prima etapă va fi publicat sâmbătă.