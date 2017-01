Duminică se scumpeşte curentul

Pe 1 aprilie, preţul energiei electrice pentru populaţie creşte cu 3,95%. Explicaţiile oferite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru această creştere se referă la faptul că preţurile combustibililor folosiţi în intervalul decembrie 2006 - februarie 2007 s-au majorat şi ele, Dunărea şi principalele cursuri de apă au avut debite foarte scăzute, preţul gazului metan destinat consumului industrial în 2007 se va majora şi el, costurile termocentralelor în privinţa transportului feroviar al combustibililor, de asemenea şi, nu în cele din urmă, creşterea salariului minim pe economie. În cazul unui consum lunar de 100 kWh, efectele estimate ale modificării tarifelor reglementate la consumatorii activi se traduc prin creşterea preţului mediu cu circa 0,01 lei/kWh, ceea ce conduce la creşteri ale valorii lunare a facturii cu valori estimate între 1,2 şi 1,5 lei. Cea mai recentă majorare a tarifelor la energia electrică, cu 4,72%, a avut loc la 1 decembrie 2006. Ministrul Economiei şi Comerţului, Varujan Vosganian, a anunţat anterior că tarifele la energia electrică vor fi majorate în acest an cu 1% - 2% peste nivelul inflaţiei din acest an. Pentru întregul an, preţurile la energia electrică vor creşte cu mai puţin de 6%, în două etape. Banca Naţională a României ţinteşte pentru acest an o inflaţie de 4%, cu un interval de variaţie de un punct procentual în plus sau în minus.