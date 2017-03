Duminică vor fi recuperate opt restanțe din Liga a V-a și Liga a VI-a la fotbal

Așa cum am mai anunțat, Asociația Județeană de Fotbal a programat startul sezonului de primăvară în campionatele de seniori pe care le organizează pentru week-end-ul 11-12 martie. Sâmbătă se va relua Liga a IV-a, cu etapa a 20-a, a treia din returul campionatului. Duminică se vor juca partidele primei etape din retur în Liga a V-a și Liga a VI-a, respectiv a 16-a pentru ambele competiții.

Totuși, primele meciuri oficiale programate în 2017 vor avea loc duminica aceasta! Este vorba despre mai multe restanțe din Liga a V-a și Liga a VI-a, care nu au fost recuperate în toamnă. Astfel, în Liga a V-a, de la ora 11.00, se joacă partidele Atletic 2 Mai - Viitorul Cobadin (etapa a 4-a), Sport Prim Oltina - Speranța Nisipari (etapa a 5-a) și Recolta Nicolae Bălcescu - CS II Agigea (etapa a 9-a). Ultimul joc are loc la Dorobanțu. Rămâne de recuperat întâlnirea AS Carvăn - Voința Siminoc (etapa a 7-a).

În Seria Nord din Liga a VI-a se dispută trei restanțe: Dunărea Ciobanu - Spicul Horia (ora 11.00, etapa întâi), Steaua Speranței Siliștea - Sportul Tortoman (ora 11.00, etapa a 8-a), Pescarul Ghindărești - CS Peștera (ora 12.00, etapa a 10-a). În această serie au rămas două restanțe de recuperat: Dunărea Ciobanu - Pescărușul Gârliciu (etapa a 7-a) și Spicul Horia - CS Peștera (etapa a 15-a).

În Seria Sud avem două întâlniri: GSIB Mangalia - Luceafărul Amzacea (ora 14.00, etapa întâi) și Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi (ora 11.00, etapa a 11-a). Meciul al doilea se joacă la Dunăreni. Mai este de recuperat restanța Dunărea Ostrov - Viitorul II Cobadin (etapa a 4-a).

