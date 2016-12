Dumitru Catană, noul director general al ANR

Autoritatea Navală Română (ANR) are, începând de ieri, un nou șef, după ce, în ultimul an, la conducerea instituţiei s-au perindat nu mai puţin de patru directori. Dumitru Catană, fost inspector-şef al Inspectoratului de Poliție Județean Constanţa, a fost desemnat de Ministerul Transporturilor să preia conducerea ANR. “Prin ordinul ministrului Transporturilor, Dan Şova, cu nr. 665/17 iunie, am fost numit directorul general și președintele Consiliului de Conducere al ANR. Nu pot spune care sunt priorităţile. Deocamdată, vreau să evaluez situația la nivelul instituției și, în funcție de inventarul făcut, am să-mi stabilesc prioritățile”, a spus, pentru ”Telegraf”, Catană. Înainte de a fi polițist, Catană a fost marinar. Absolvent al Universității Maritime Constanța, promoția 1980, noul director al ANR a navigat 13 ani, iar din 1990 și până în 1999, când și-a schimbat meseria în polițist, Catană a lucrat la Inspectoratul pentru Navigație Civilă din cadrul Ministerului Transporturilor. De la demiterea lui Andrei Mihai, în aprilie 2014, și până în prezent, interimatul instituției a fost asigurat de directorul adjunct, Liviu Cazan.