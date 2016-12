Dumitru Fărcaş - jefuit, Rebengiuc - înjurat

Până nu demult, a fi artist în România era sinonim cu un respect profund, actorii şi cântăreţii bucurându-se de cea mai mare preţuire din partea publicului. Vremurile s-au schimbat, iar artiştii au ajuns să fie dispreţuiţi, înjuraţi şi prădaţi, aşa cum i s-a întâmplat, în weekend, lui Dumitru Fărcaş, când hoţii i-au „subtilizat” celui supranumit „vrăjitor şi voievod al taragotului românesc” instrumentul muzical ce i-a adus faima în întreaga lume. Taragotul Stowasser original i-a fost furat dintr-un microbuz parcat în faţa Ateneului Român din Bucureşti, astfel că artistul nu a mai putut cânta la spectacolul aniversar al lui Gheorghe Zamfir, numit „Zamfir - 50 de ani pe scenă”. Din autovehicul a fost furat şi un acordeon.

„UN ACT CRIMINAL” „Cu o oră înainte de a intra în scenă (n.r. - sâmbătă seară) n-a mai venit în culise, cum trebuia, şi am aflat de acest dezastru naţional. Este instrumentul celui mai mare taragotist. Este un act incalificabil. Este un act criminal. Am fost sub şoc, era să fac infarct când am auzit. Şi ştiam că nu se mai poate face nimic în sensul participării maestrului Fărcaş la spectacol, participare care fusese prevăzută de luni de zile, şi ştiam că nu se mai poate face nimic în faţa unui asemenea dezastru. A trebuit să mă reculeg şi să merg mai departe”, a spus ieri, profund afectat, Gheorghe Zamfir.

ÎMPINS ŞI ÎNJURAT Acesta nu este singurul caz care arată profunda criză morală a societăţii româneşti. Pentru a exemplifica, trebuie amintită violenţa verbală căreia i-a căzut victimă, vineri, unul dintre cei mai mari actori români în viaţă, Victor Rebengiuc (81 de ani), acesta fiind înjurat şi împins de un taximetrist de etnie rromă. De o nobleţe rară, marele actor nu a dorit să depună plângere la Poliţie şi i-a asigurat pe martorii incidentului că nu a păţit nimic.

CASA DE VACANŢĂ A LUI ARŞINEL, CĂLCATĂ DE HOŢI Nu trebuie uitat nici dublul jaf care s-a întâmplat la locuinţa de vacanţă din 2 Mai a lui Alexandru Arşinel, care a fost călcată de hoţi, anul acesta, la câteva luni distanţă, în ianuarie şi aprilie.

Să sperăm că lucrurile vor rămâne măcar în... stadiul acesta şi că hoţii nu vor ajunge să le dea în cap artiştilor, iar sângerosul caz „Mihaela Runceanu” nu se va mai întâmpla niciodată.