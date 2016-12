Dunărea Ciobanu, lider în Seria Nord a Campionatul Judeţean de fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, etapa dinaintea Paştelui a complicat lupta pentru promovare în Seria Nord, în urma victoriei la scor, 5-1, obţinută de Dunărea Ciobanu în faţa Daciei Mircea Vodă. Ciobanu este noul lider, la golaveraj, însă campionatul este încă lung şi mai pot apărea răsturnări de situaţie. Şi în Seria Est se menţine echilibrul la vîrf, cu trei echipe care candidează la promovare: Avîntul Comana, Voinţa Valu lui Traian şi Luceafărul Amzacea.

Iată rezultatele etapei a 22-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 21-a în Seria Sud - SERIA EST: AS Bărăganu - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-1; Avîntul Comana - Viitorul Cerchezu 9-2; Fulgerul Chirnogeni - AS Independenţa 1-1; CFR Constanţa - Viitorul Mereni 2-1; Aurora II 23 August - Sparta II Techirghiol 2-2; Voinţa Valu lui Traian - Recolta Negru Vodă 4-2; Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea 1-2; AS Ciocîrlia - Viitorul II Cobadin 2-1. Clasament: 1. Techirghiol II 50p; 2. Comana 48p; 3. Valu lui Traian 48p; 4. Amzacea 45p; 5. CFR 42p; 6. 23 August II 40p; 7. Negru Vodă 37p; 8. Cobadin II 36p; 9. Chirnogeni 34p; 10. Topraisar 33p; 11. Mereni 26p; 12. Independenţa 22p; 13. Ciocîrlia 21p; 14. Valea Dacilor 18p; 15. Bărăganu 5p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Dunaris Topalu - Viitorul Vulturu 8-2; Gloria Seimeni - Viitorul Tîrguşor 4-2; CSS Medgidia - Pescarul Ghindăreşti 1-1; Pescăruşul Gîrliciu - Steaua Dorobanţu 6-1; Dunărea Ciobanu - Dacia Mircea Vodă 5-1; Ulmetum Pantelimon - Voinţa Siminoc 2-0; Sport Club Horia - Ştef Serv Seimeni 1-0; Sportul Tortomanu - Viitorul Fîntînele 6-1. Clasament: 1. Ciobanu 53p; 2. Mircea Vodă 53p (21j); 3. Siminoc 45p (21j); 4. Ştef Serv Seimeni 43p; 5. Gîrliciu 42p; 6. Tortomanu 39p; 7. Pantelimon 37p (21j); 8. Gloria Seimeni 37p (21j); 9. Topalu 32p; 10. Fîntînele 29p; 11. Horia 27p (20j); 12. CSS Medgidia 21p; 13. Ghindăreşti 18p; 14. Tîrguşor 16p; 15. Dorobanţu 6p; 16. Vulturu 5p. Meciul Steaua Dorobanţu - Dunărea Ciobanu, din etapa trecută, pe teren 3-1, a fost omologat cu scorul de 0-3, pentru substituire de jucător. SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Sacidava Aliman 6-3; Inter Ion Corvin - Progresul Dobromir 5-2; Trophaeum Adamclisi - Dunărea II Ostrov 2-2; Peştera Dobrogei Peştera - Marmura Deleni 6-2. Clasament: 1. Peştera 53p; 2. Ostrov II 43p; 3. Oltina 38p (20j); 4. Adamclisi 27p; 5. Ion Corvin 25p (20j); 6. Aliman 20p; 7. Deleni 18p; 8. Dobromir 11p.

Arbitri agresaţi la Chirnogeni

Chiar dacă meciul s-a jucat în ajun de Paşti, jucătorilor şi spectatorilor din Chirnogeni puţin le-a păsat de Săptămîna Patimilor! În min. 90+3, arbitrul Victor Popa a fost lovit cu pumnii şi picioarele de un spectator pătruns pe teren, “acesta fiind însă imediat imobilizat şi scos de pe teren de lucrătorul de poliţie”. „După terminarea partidei, am făcut demersurile legale pentru acţionarea în judecată a acestuia”, a mai menţionat Popa în raportul de arbitraj. Tot atunci, arbitrul a mai fost lovit cu vîrful ghetei în tibie de un jucător al gazdelor, Florea Vişan, în timp ce un coechipier al acestuia, rămas neidentificat, l-a scuipat pe conducătorul jocului. După evacuarea spectatorului agresiv, au pătruns pe teren şi alţi spectatori, cu sticle în mînă, care au fost opriţi de acelaşi poliţist! Nici unul dintre asistenţi nu a scăpat de furia gazdelor: „În minutul 88, nemulţumit de semnalizarea unei poziţii de ofsaid, jucătorul Lucian Tudor l-a apucat cu ambele mîini de gît şi a simulat o lovire cu pumnul”. Carnetele celor doi jucători de la Fulgerul au fost reţinute şi ambii vor fi judecaţi de Comisia de Disciplină din cadrul AJF Constanţa.