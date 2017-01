Dunărea Ostrov, 62 de goluri în opt meciuri

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 8-a din Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Sportul Tortoman 2-1 (A. Răducu 9, D. Marinescu 49 - D. Mărgean 38); Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti 8-1 (D. Liţu 6, 40, A. Oţelea 10, 34, 57, Al. Mişa 12, Al. Şerban 62, I. Jitianu 85 - I. Chirilă 78); Dunaris Topalu - Viitorul Nisipari 1-3 (C. Cristea 10 - Ad. Bîrsan 33, Al. Danciu 76, M. Cartoafă 90); Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - CSS Medgidia 8-1 (N. Ivanov 5, 6, 48, 52, S. Bogleş 32, Şt. Corbu 64, R. Siminiciuc 75, M. Hanu 78 - G. Demirat 30); Pescăruşul Gîrliciu - Ulmetum Pantelimon 4-3 (I. Dobre 6, D. Răducan 55, I. Drăghici 57, M. Furnică 90 - N. Toma 20, C. Micu 29, D. Husarenco 82); Dunărea Ciobanu - Recolta Nicolae Bălcescu 3-2 (M. Paştea 10, D. Culea 27, G. Codreanu 71 - D. Poliac 56, M. Boboc 90-autogol); Marcon Star Medgidia - Gloria Seimeni 2-1 (G. Dorobanţu 22, 75 - I. Anton 86). Clasament: 1. Siliştea 21p; 2. Mihai Viteazu 18p (golaveraj 23-10); 3. Marcon Star 18p (16-8).

SERIA SUD: Marmura Deleni - Voinţa Valu lui Traian 2-1 (G. Stanca 56, N. Stoian 81 - D. Mustafa 5); Viitorul Cobadin - Danubius II Rasova 2-0 (S. Gheţu 22, A. Pal 59); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sacidava Aliman 7-4 (G. Mitu 2, 10, Fl. Bodilcu 19, 50, 83, E. Baubec 55, 66 - N. Topalu 18, I. Constantin 30, 36, 87); Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi 6-1 (M. Movilă 41, 47, 75, C. Radu 30, 90, E. Iusein 55 - V. Barangă 37); CS II Peştera - Tineretul Valea Dacilor 6-3 (Cl. Mitu 7, 13, 23, 35, 54, Ad. Moga 27-pen - C. Arete 14, 71, 75-pen); AS Ciocîrlia - Voinţa Siminoc 1-1 (P. Encică 83 - G. Pascal 47); Inter Ion Corvin - Dunărea Ostrov 0-6 (Cl. Bărăitaru 6, 87, Al. Bîrzan 17, 40, M. Constantin 72, 79). Clasament: 1. Ostrov 24p; 2. Dobromir 18p (31-13); 3. Peştera II 18p (37-20).

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana 2-0 (D. Cristea 55, E. Şaban 70); Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă 2-4 (I. Boca 50, 65 - A. Ciortan 12, 56, Cr. Sîrboiu 74, Cr. Dragomir 85); ELIF Fîntîna Mare - Gloria II Albeşti Cotu Văii 2-1 (M. Temerbec 19, Al. Ţîruică 25 - V. Dosoftei 36); Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa 1-3 (A. Bereanu 9 - R. Pîrvu 16, C. Mara 26, S. Voicu 33); Unirea Topraisar - AS Bărăganu 3-0 (oaspeţii nu au avut viza medicală pe carnete); AS Independenţa - Viitorul Mereni 0-6 (T. Grosu 31, P. Slabu 39, M. Nedelcu 79, Ad. Gheorghe 81, V. Pitea 85, C. Strîmbu 90); Vulturii Cazino Constanţa - Sparta II Techirghiol 6-0 (P. Dancă 1, G. Mustafa 26, N. Chichirim 36, 49, 69, D. Dimirov 73). Clasament: 1. Vulturii Cazino 21p (27-8); 2. Negru Vodă 20p; 3. Topraisar 18p (21-8); 4. Amzacea 18p (24-12); 5. Techirghiol II 18p (24-21).

Clasamentele tuturor seriilor din Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.