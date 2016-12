Dunărea Ostrov, învinsă pe teren propriu!

Rezultatele meciurilor jucate duminică, în etapa a 12-a din Campionatul Judeţean de fotbal - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Dunărea Ciobanu 3-1 (I. Cărbunaru 16, M. Meaucă 63, D. Siminiceanu 65 - D. Culea 83); Viitorul Fîntînele - Marcon Star Medgidia 1-1 (A. Oţelea 13 - L. Ştefan 63); Dunaris Topalu - Recolta Nicolae Bălcescu 3-3 (P. Popa 9, V. Stan 46, Al. Filip 81 - I. Goreac 2, M. Manole 28, Gh. Toma 79); Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Ulmetum Pantelimon 5-0 (M. Manole 4, 52, S. Bogleş 30, R. Siminiciuc 68, N. Ivanov 81); CSS Medgidia - Sportul Tortoman 1-2 (Ov. Cosor 35 - I. Gherman 68, I. Strujac 90); Gloria Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu 7-3 (V. Ioan 33, 58, G. Buştenea 65, 78, 89, I. Ilie 80, 86 - D. Răducan 5, R. Vîjîială 20, I. Dobre 28). Meciul Viitorul Nisipari - Pescarul Ghindăreşti va fi reprogramat. Clasament: 1. Siliştea 33p; 2. Mihai Viteazu 27p; 3. Marcon Star 23p. SERIA SUD: Marmura Deleni - AS Ciocîrlia 2-3 (S. Busuioc 50, L. Feraru 85 - B. Cîmpeanu 7, G. Munteanu 25, 43); Viitorul Cobadin - Inter Ion Corvin 2-3 (A. Bălan 18, 25 - V. Campău 10, N. Ion 33, I. Stan 51); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Siminoc 3-3 (M. Catrinescu 49, 63, 90 - C. Ţîrcovnicu 27, D. Dima 71, 74); Progresul Dobromir - Tineretul Valea Dacilor 4-0 (S. Ismail 53, 85, M. Marin 72, F. Ibraim 88); Trophaeum Adamclisi - Voinţa Valu lui Traian 2-2 (V. Barangă 18, C. Dorobanţu 53 - I. Dragomir 22, L. Galben 62); Dunărea Ostrov - CS II Peştera 2-3 (A. Oprea 36, S. Ion 90+2 - Cl. Mitu 27, M. Călin 57, M. Badea 62); Sacidava Aliman - Danubius II Rasova 5-2 (M. Rizea 50, I. Dajiu 53, 55, Fl. Rizea 82, 88 - C. Bucureşteanu 6, E. Ciobănică 29). Clasament: 1. Ostrov 30p (golaveraj: 89-8); 2. Dobromir 30p (45-15); 3. Peştera II 25p. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - AS Independenţa 8-1 (E. Şaban 25, 72, 85, R. Bădescu 29, 44, Ad. Dragomir 33, L. Dohotaru 36, D. Cristea 77 - I. Geană 31); Viitorul Cerchezu - Vulturii Cazino Constanţa 1-4 (V. Pandel 4 - G. Mustafa 18, D. Ziadin 43, B. Dumitru 53, 67); ELIF Fîntîna Mare - Viitorul Mereni 3-2 (V. Geană 30, 47, H. Cobzaru 68 - P. Slabu 33, R. Socianu 80); Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 2-2 (G. Daviduţă 65, Al. Vlad 84 - M. Priceputu 15, M. Molnar 81); CFR Constanţa - Avîntul Comana 4-1 (M. Şerban 12, T. Ali 32, R. Pîrvu 51, S. Voicu 77 - Cr. Ursu 70); Gloria II Albeşti Cotul Văii - Recolta Negru Vodă 3-4 (M. Sandu 5, A. Todean 27, 41 - R. Boicu 10, Al. Ciucu 30, Cr. Dragomir 44, M. Murgu 87); Sparta II Techirghiol - Unirea Topraisar 3-1 (I. Beldiman 52, S. Gheţău 59, M. Irofte 88 - C. Mihăilă 6). Clasament: 1. Negru Vodă 32p; 2. Vulturii Cazino 30p; 3. Techirghiol II 27p.

CS II Peştera a produs surpriza etapei, câştigând, cu 3-2, meciul cu Dunărea Ostrov, jucat în deplasare! Trebuie precizat că rivaliatea dintre cele două formaţii este mai veche şi că la oaspeţi au evoluat şi opt jucători de la prima echipă, CS Peştera, lider în Seria Vest din Liga a IV-a, dintre care cinci au fost titulari. Clasamentele tuturor seriilor din Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.