Duncan Campbell, laureat al Premiului Turner pe 2014

Artistul irlandez Duncan Campbell a câştigat prestigioasa distincţie britanică Turner, pentru un film-eseu care este inspirat dintr-o mulţime de surse, incluzând arta africană, Armata Republicană Irlandeză (IRA), dans şi marxism. Distincţia conferită anual unui artist contemporan i-a fost înmânată lui Duncan Campbell de actorul Chiwetel Ejiofor, protagonist al filmului „12 years a slave / 12 de sclavie”, într-o ceremonie televizată organizată la Tate Britain, instituţia care administrează premiul adesea controversat. Lucrările lui Duncan Campbell şi ale celorlalţi trei finalişti vor fi expuse la Tate Britain până pe 4 ianuarie 2015.

Câştigătorul Premiului Turner primeşte suma de 25.000 de lire sterline, circa 31.500 de euro, iar fiecare dintre ceilalţi trei nominalizaţi care, anul acesta, au fost James Richards, din Ţara Galilor, Tris Vonna-Michell, din Anglia, şi Ciara Phillips, artistă de origine canadiană care locuieşte în Scoţia, primeşte câte 5.000 de lire sterline, circa 6.300 de euro. Duncan Campbell, în vârstă de 42 de ani şi care locuieşte în Scoţia, a declarat că primirea acestei distincţii este „o validare” a muncii sale, iar premiul în bani înseamnă foarte mult pentru el.

Artistul este cunoscut pentru operele sale care abordează tema structurilor de putere şi alte chestiuni complexe, precum relaţiile dintre Marea Britanie şi Irlanda. Filmul eseu pentru care a primit Premiul Turner, intitulat „It For Others”, conţine înregistrări video vechi şi noi, inclusiv una din 1971 a lui Joe McCann, supranumit uneori „Che Guevara al IRA”, iar ideea sa este de a arăta cum imaginile pot fi transformate în mărfuri ale culturii de masă. Fotografia lui Joe McCann, care a fost împuşcat mortal de soldaţii britanici la mai puţin de un an de la realizarea ei, a devenit parte a culturii pop, ajungând să fie imprimată pe tricouri. „Duncan Campbell abordează întotdeauna chestiuni serioase, dar le tratează în cel mai neobişnuit mod, iar acest film este chiar mai neobişnuit decât lucrările sale recente”, a declarat Penelope Curtis, directoare a Tate Britain, care a prezidat juriul din acest an.

Premiul Turner, care se acordă de 30 de ani, a mai fost atribuit în trecut unor artişti celebri, precum Damien Hirst şi Anish Kapoor. Anul trecut, distincţia i-a fost acordată artistei franceze Laure Prouvost, care locuieşte la Londra. Premiul, numit după pictorul englez de peisaje marine J.M.W. Turner, din secolul al XIX-lea, a atras adesea numeroase controverse prin includerea pe lista nominalizărilor a unor opere de artă neconvenţionale şi este criticat în mod obişnuit de presa din Marea Britanie.