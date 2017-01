După 20 de ani, Guvernul ajută cu bani participarea României la Eurovision

TVR are probleme financiare şi nu poate acoperi toate cheltuielile. Guvernul dă bani, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, pentru participarea României la Eurovision. Motivul: bugetul TVR este prea mic, iar televiziunea publică, plină de datorii, nu-şi permite să acopere toate cheltuielile. Paula Seling şi Ovi vor reprezenta peste o lună România la Eurovision. Un concurs pe care Televiziunea Română nu-şi mai permite să-l susţină ca în anii trecuţi. Aflată într-o situaţie financiară dificilă, cu datorii de peste 180 de milioane de euro şi la un pas de intrarea în insolvenţă, TVR nu are bani suficienţi pentru toate cheltuielile. Conducerea TVR a aprobat pentru ediţia din acest an un buget de 178.000 de euro, cu 22.000 de euro mai puţin ca în ultimii doi ani. Banii acoperă doar taxa de participare, costurile de transmisie şi deplasarea echipei. Costurile cu promovarea rămân neacoperite. „Guvernul va deconta preproducţia, care constă în videoclipul de prezentare a ţării noastre şi câteva materiale promoţionale, şi show-ul propriu-zis de pe scena din Copenhaga, într-un cuvânt cartea de vizită a României", a explicat şefa delegaţiei României la Eurovision, Liana Stanciu. Oficialii Guvernului au confirmat că vor contribui financiar la promovarea României la concursul european, dar refuză să spună şi care este suma. Ar fi pentru prima oară când Executivul plăteşte pentru acest concurs, care ar trebui susţinut de Televiziunea Română. Alte state au renunţat la participarea la Eurovision, din cauza problemelor financiare. 12 ţări, printre care Cipru, Bulgaria, Croaţia, şi Slovacia au anunţat că nu-şi vor mai trimite reprezentanţii pe scenă. Din 1994, de când participă la concursul Eurovision, România s-a clasat doar de două ori pe podium. În 2005, la Kiev, Luminiţa Anghel şi Sistem câştigau locul III, cu melodia „Let me try”. Acelaşi loc a fost ocupat şi în 2010, la Oslo, de către actualii reprezentanţi ai României, Paula Seling şi Ovi.