După 22 de ani... (II)

În timp ce naţiunea cehă îşi omagiază eroul, pe legendarul Vaclav Havel, prin trei zile de doliu naţional, revoluţionarii autohtoni parcă ar \"aniversa\" parastasul Revoluţiei Române... Într-adevăr, după 22 de ani, au avut loc din nou ciocniri între populaţie şi jandarmi, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, din fericire fără focuri de armă sau victime, ca pe vremuri, iar la Timişoara, în faimoasa Piaţă a Operei, s-au auzit din nou fluierături sau huiduieli adresate actualei puteri!

Mai are rost să facem vreun bilanţ istoric al celor 22 de ani trecuţi de la acele zile sângeroase, tragice şi miraculoase în acelaşi timp, din decembrie 1989?... Ne-am pierdut pe drum, treptat, noi, românii, fiecare iluzie, speranţă după speranţă... Până am ajuns astăzi la spectacolul degradant, umilitor, pe care îl oferă disperarea revoluţionarilor, privaţi de ultimele drepturi printr-o hotărâre a guvernului portocaliu. Eu recunosc că există şi revoluţionari \"de mâna a doua\", profitori ai evenimentelor din 1989, şi accept ideea lui Gabriel Liiceanu că nu pleci la revoluţie cu gândul la pensia de erou pe care o vei primi, dar sărăcia i-a adus pe oameni în această stare de neputinţă şi disperare, în acelaşi timp! De ce nu face guvernul deosebire între revoluţionarii autentici şi profitori? Recent, s-a dovedit că mult hulitele \"găuri negre\" ale economiei româneşti, adică acele companii de stat falimentare, înghit anual de la buget cam cât se taie din pensii şi salarii. Ce are de făcut cabinetul Boc cu cele câteva milioane de euro pe an, cât costă pentru stat indemnizaţiile şi pensiile revoluţionarilor? Chiar şi pentru un buget modest, cum este al ţării noastre, o asemenea sumă reprezintă aproape un \"mizilic\". În ce direcţii vor, oare, să \"canalizeze\" băieţii portocalii aceşti bani, pătaţi cu sângele vărsat acum 22 de ani? Spre sănătate sau educaţie, care au cele mai mici bugete din ultimele două decenii? Să fim serioşi! Este aproape sigur că şi această sumă, \"economisită\" într-un mod atât de ruşinos de guvern, se va pierde în sacul electoral fără fund al anului viitor.

Dar camarila lui Traian Băsescu şi clientela politică a PDL-ului uită că acela care seamănă vânt culege furtună, cum spune proverbul, un proverb ce şi-a dovedit adevărul acum 22 de ani, când \"a explodat mămăliga\"!...