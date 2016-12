După alegeri, apocalipsa fiscală

România va avea, în 2017, cele mai mici venituri din taxe și impozite de când există statistici de acest gen (de mai bine de 20 de ani), de 25,4% din PIB, departe de media europeană (de 40%). De ce? Din cauza reducerilor de taxe și impozite adoptate prin noul Cod Fiscal, a declarat marți președintele Consiliului Fiscal (CF), Ionuț Dumitru - „Toate partidele politice promit, în special în perioada electorală, reduceri masive de taxe și impozite. Contribuabilii nu zic nu, pentru că, din diverse motive, nu vor să plătească. Dar dacă vom continua la nesfârșit cu această abordare, ajungem sigur la disoluția statului. O țară cu venituri foarte mici nu poate supraviețui“. El s-a referit și la discuțiile legate de deficitul bugetar, respectiv de încadrarea sa în limita stabilită prin tratatul de la Maastricht, de 3% din PIB - „S-a spus că România nu este singurul stat din UE cu un astfel de deficit. Fals! Conform Comisiei Europene, în 2017, gaura din bugetul nostru va fi de peste 3%, în condițiile actuale, deci FĂRĂ majorările salariale discutate. La nivel comunitar, este al doilea cel mai mare deficit după Spania. De notat că, în privința deficitului structural, România are, alături de Cipru, cea mai rapidă deteriorare a poziției fiscale“. Și totuși, în ciuda avertismentelor CF, politicienii se angajează să facă diverse lucruri trăznite, precum majorarea bugetului pentru Apărare la 2% din PIB în 2017, de la 1,11% în prezent (sau 1,48%, dacă adăugăm și pensiile speciale ale angajaților din domeniu). Ce-i interesant este că aleșii nici măcar n-au cerut opinia CF, înainte de a arunca în joc majorările salariale. Singura problemă a Consiliului Fiscal, însă, este că a fost înființat în vremurile de tristă amintire ale guvernelor Boc & Co. și nimeni nu-l ia în seamă. Și-n plus, așa cum ar spune analistul Florin Cîțu, reducerile de taxe nu strică niciodată, câtă vreme oamenii reinvestesc banii economisiți. Adevărata gaură-n buget e săpată de cheltuielile absurde. Și aici CF chiar are dreptate.