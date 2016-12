După caniculă, vin ploile

Trei sferturi din țară va fi sub cod galben de vijelii, începând de luni, 27 iunie, de la ora 10.00 și până marți la aceeași oră, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În intervalul menţionat, în zonele montane, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, în vestul Olteniei şi nordul Moldovei, dar pe arii mai restrânse şi în celelalte regiuni instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Vor fi averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor lua şi aspect de vijelie şi pe arii restrânse grindină. Cantităţile de apă vor depăşi local 25 l/mp şi izolat 50-60 l/mp. De asemenea, instabilitatea atmosferică se va menţine accentuată şi pe parcursul zilei de marţi, 28 iunie, în special în centrul, sudul şi estul ţării. Sud - estul țării va fi atins de ploi tot începând de marți, când maximele vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade Celsius în Dobrogea. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, spun meteorologii. Miercuri, 29 iunie, temperaturile vor fi ceva mai scăzute. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade C, iar cele minime între 16 și 22 de grade C. Ploile nu vor ocoli Dobrogea nici în această zi.