După Cupele Europene, revenim la Liga 1

După meciurile europene susţinute de reprezentantele României, fotbalul românesc revine la întrecerea internă, iar primele două partide din etapa a 4-a a Ligii 1 sunt programate vineri, la Timişoara şi Ploieşti.

Pentru FC Viitorul, care a revenit în ţară după înfrângerea de la Nicosia, va urma sâmbătă, de la ora 18.30, la Brașov, întâlnirea cu o nou-promovată, Sepsi Sf. Gheorghe, o confruntare în care singura variantă luată în calcul de formația constănțeană este victoria.

Programul partidelor din etapa a 4-a - vineri, 4 august, ora 18.30: ACS Poli Timișoara - Juventus București, ora 21.00: FC Voluntari - FC Botoșani; sâmbătă, 5 august, ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe - FC VIITORUL, ora 21.00: CSM Poli Iași - CFR Cluj; duminică, 6 august, ora 18.30: CS U. Craiova - Astra Giurgiu, ora 21.00: Concordia Chiajna - FCSB; luni, 7 august, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 7p (golaveraj: 7-2), 2. CFR Cluj 7p (6-1), 3. FCSB 7p (4-2), 4. Dinamo București 6p (4-1), 5. Astra Giurgiu 6p (5-3), 6. CS U. Craiova 5p (4-2), 7. FC Voluntari 4p (4-3), 8. CSM Poli Iași 4p (1-2), 9. FC Viitorul 3p (3-3), 10. ACS Poli Timişoara 3p (1-4), 11. Sepsi Sf. Gheorghe 3p (3-7), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Juventus București 1p (1-5), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (0-6).