„După dealuri”, de Mungiu, în selecţia New York Film Festival

Lungmetrajul „După dealuri”, de Cristian Mungiu, face parte din selecţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la New York, care se desfăşoară între 28 septembrie şi 14 octombrie. Printre regizorii care vor prezenta filme în festival se numără Olivier Assayas, Noah Baumbach, Leos Carax, Brian De Palma, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Ang Lee, Sally Potter, Alain Resnais, Raul Ruiz şi Robert Zemeckis.

Astfel, lungmetrajul „După dealuri” va rula alături de pelicula care a obţinut premiul Palme d\'Or la Festivalul de la Cannes, anul acesta, „Amour” de Michael Haneke. Din distribuţia filmului mai fac parte Dana Tapalagă, Cătălina Harabagiu şi Valeriu Andriuţă. Filmul a rulat în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes, anul acesta, unde a primit două premii - cel pentru scenariu, acordat lui Cristian Mungiu şi cel pentru interpretare, acordat, ex-aequo, Cristinei Flutur şi Cosminei Stratan.

Festivalul de Film de la New York, aflat anul acesta la cea de-a 50-a ediţie, este organizat de The Film Society of Lincoln Center.