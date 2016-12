Filmele „După dealuri\" de Cristian Mungiu şi „Despre oameni şi melci\" de Tudor Giurgiu vor fi proiectate în cadrul evenimentului „Making Waves. Un festival dedicat noului cinema românesc\", la Lincoln Center din New York. Evenimentul se va desfăşura în perioada 29 noiembrie-5 decembrie şi este organizat de Romanian Film Initiative şi Film Society of Lincoln Center. Susţinută şi de nume mari ale lumii artistice şi cinematografice din România şi din Statele Unite, manifestarea este o iniţiativă independentă care îşi doreşte să continue, sub denumirea „Making Waves”, Festivalul de Film Românesc de la New York, un proiect demarat în 2006, de Institutul Cultural Român (ICR) din New York.

Evenimentul îşi propune să asigure o continuitate a prezenţei cinematografiei româneşti în spaţiul american şi consolidarea parteneriatului cu Film Society of Lincoln Center. Festivalul va oferi o panoramă a producţiei cinematografice recente - incluzând filme de ficţiune, documentar şi scurtmetraj -, precum şi o serie de programe speciale, retrospective de autor, dezbateri, lansări de carte şi alte evenimente dedicate întâlnirii între profesioniştii de film americani şi români.

„Making Waves\" va fi deschis de cel mai recent film al lui Tudor Giurgiu, „Despre oameni şi melci\" şi va fi închis de pelicula „După dealuri\", pentru care Cristian Mungiu a primit premiul pentru scenariu la Festivalul de la Cannes 2012, în timp ce actriţele Cristina Flutur şi Cosmina Stratan au primit, ex-aequo, premiul pentru interpretare.

Printre filmele care vor mai fi proiectate la „Making Waves\" se numără şi „Toată lumea din familia noastră\" de Radu Jude, „Din dragoste cu cele mai bune intenţii\" de Adrian Sitaru şi „Trei zile până la Crăciun\" de Radu Gabrea. De asemenea, va fi proiectat şi filmul „Nunta de piatră\" de Dan Piţa, la patru decenii de la producţia sa.