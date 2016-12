După douăzeci de ani…

„Ceea ce începe prost se termină şi mai prost!” Aşa sună una dintre cele mai cunoscute legi ale lui Murphy… Guvernul Boc a început cu stîngul, iar cabinetul „Boc 2” a debutat încă şi mai „stîngaci”, ca să nu spun şchiop de-a binelea. Totuşi, nimeni nu a putut fi sigur, pînă în cea din urmă clipă, dacă acest ultim guvern patronat de Băsescu, pe care unii l-au numit „2 în 1”, ca la detergenţi, aluzie la faptul că fiecare ministru gestiona cîte două ministere, va pica în chip jalnic, aşa cum s-a întîmplat ieri.

Aşadar, asistăm la o premieră istorică! Pentru prima oară, după aproape două decenii postcomuniste, un guvern, hai să zicem democratic ca să ne aflăm în treabă, este răsturnat în Parlament de o moţiune de cenzură. Cele două părţi bune ale evenimentului sînt că am asistat la primul exerciţiu democratic de acest fel din România şi că am scăpat de o adunătură de politruci incompetenţi. Între timp, Senatul a respins şi propunerea lui Băsescu de organizare a unui referendum în ziua alegerilor prezidenţiale. Care va să zică, acea „codoaşă bătrînă de la uşa bordelului politicii româneşti”, dacă vă mai amintiţi formidabila expresie a lui Crin Antonescu, şi-a văzut iluziile de putere spulberate şi bordelul golit de clienţi… Na beleaua! În clipa asta, Traian Băsescu este „în corzi”, ca la box, şi i s-au încurcat foarte multe socoteli politice. Din nefericire, însă, nu-l văd pe animalul politic pus definitiv cu botul pe labe. Toată lumea îl suspectează, cum am scris şi eu, că va utiliza o sumedenie de tertipuri şi manevre, dacă nu cumva are şi un „plan B” pregătit pentru o situaţie ca aceasta. Prevalîndu-se de tot soiul de chichiţe constituţionale, actualul Cabinet va trage de interimat până în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi nu sînt singurul care bănuieşte asta!

De fapt, în clipa de faţă, s-a declanşat un război pe viaţă şi pe moarte, care nu are altă miză decît cîştigarea celui de al doilea mandat pentru Băsescu sau, dimpotrivă, împiedicarea acestui fapt. În următoarele două luni, haosul din România se va generaliza, pentru că ţara nu va mai fi guvernată, nici măcar în modul precar în care a fost pînă acum, ci doar „administrată” foarte evaziv şi parşiv. Din acest punct de vedere, dacă adăugăm şi consecinţele crizei economice, anul 2009 va rămîne cel mai tulbure, mai agitat şi mai confuz an, din 1989 încoace. Iată unde a dus ţara aventura politică a lui Traian Băsescu, în cîrdăşie cu PD-L-ul! Nici PSD-ul, nici PNL-ul nu trebuie considerate vinovate pentru această criză politică şi economică fără precedent, aşa cum ar dori liderii PD-L să convingă populaţia. Să nu se lase nimeni păcălit de o astfel de manipulare.. Cine s-a agăţat cel mai mult de putere, pînă acum? Mircea Geoană sau Crin Antonescu? Să fim serioşi!

Marţi, 13 octombrie, cînd spuneam că sînt trei ceasuri rele, conform tradiţiei populare, pe lîngă ghinionista cifră calendaristică, a fost o zi nefastă pentru democrat-liberali şi pentru Traian Băsescu. Iar căderea Guvernului Boc 2 va intra în manualele de istorie după care vor învăţa nepoţii noştri. Dar un marinar ar fi trebuit să ştie că cine seamănă vînt, culege furtună!