După faptă şi răsplată…

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că se îndoieşte că premierul Emil Boc şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, “au curaj să meargă pe stradă, fiindcă le-ar fi teamă că îi huiduie lumea”. Liderul social democrat a criticat apucăturile unora dintre aleşi: “Nu ştiu dacă un candidat este beţiv. Dacă e beţiv, e bun de preşedinte al României. Dacă are şi o iubită blondă, înseamnă că e şi mai bun”. Acum ceva timp în urmă, liderul PSD spunea despre Elena Udrea că “există doar prin asocierea cu Traian Băsescu. Altfel, e zero politic”. În ciuda părerii lui Ponta, ministrul Turismului, Elena Udrea, consideră că poate să îi convingă mereu pe oameni că are “dreptate” în ceea ce priveşte activitatea sa în cadrul Guvernului Boc folosind doar “un zâmbet şi o explicaţie”. Ea susţine că i se întâmplă foarte rar să fie huiduită de oameni la întâlnirile pe care le are în diversele oraşe ale ţării. “Sunt om politic înainte de a fi femeie. Mi-am asumat să fiu om politic, mi-am asumat să fiu membru într-un Guvern care ia măsuri nepopulare şi este un post politic pe care un om politic trebuie să şi-l asume”, a spus Udrea. Tot cu un zâmbet probabil că a reuşit Elena Udrea să cheltuie sume enorme fără rezultate notabile, iar cu o explicaţie a putut să “încalece” mai multe ministere deodată, fără a lăsa nimic semnificativ în urmă.