După Franţa, Grecia

A 11-a ediţie a turneului final al Campionatului European de fotbal, din 2000, a fost organizată, în premieră, de două ţări, Belgia şi Olanda. Reprezentativa României a participat la EURO 2000, fiind eliminată în sferturile de finală de Italia. În preliminarii, formaţia noastră, antrenată de Victor Piţurcă, a terminat fără înfrîngere: România - Portugalia 1-0 şi 1-1, România - Ungaria 1-1 şi 2-0 (prima victorie în faţa Ungariei, meci în care a revenit la naţională Gică Hagi), România - Azerbaidjan 1-0 şi 4-0, România - Lichtenstein 7-0 şi 3-0. La turneul final, tricolorii au fost conduşi de pe bancă de Emerich Ienei, care l-a înlocuit pe Victor Piţurcă după scandalul iscat între selecţioner şi cuplul Gică Hagi - Gică Popescu. Alături de Belgia şi Olanda, ţările gazdă, celelalte 13 participante la turneul final au fost câştigătoarele celor nouă grupe preliminare, plus patru echipe stabilite în urma unor meciuri de baraj: Germania, Portugalia, Anglia, Suedia, Turcia, Italia, Spania, Norvegia, Iugoslavia, Franţa, Danemarca, Cehia şi Slovenia, ultima formaţie participând, în premieră, la turneul final. Rezultatele României din Grupa A: Germania - România 1-1 (V. Moldovan 5), România - Portugalia 0-1 şi Anglia - România 2-3 (Chivu 22, D. Munteanu 48, I. Ganea 89-pen.). În sferturile de finală am consemnat următoarele rezultate: Turcia - Portugalia 0-2, Italia - România 2-0, Olanda - Iugoslavia 6-1 şi Spania - Franţa 1-2. În semifinale, Franţa a dispus, cu 2-1, de Portugalia, iar Italia a eliminat Olanda, scor 3-1, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc scorul fiind egal, 0-0. În finala desfăşurată, pe Stadionul “Feyenoord” din Rotterdam, pe 2 iulie 2000, Franţa a cîştigat, cu 2-1 (Wiltord 90, Trezeguet 93 - “gol de aur” / Delvecchio 55), confruntarea cu Italia, campioana mondială en titre devenind astfel şi campioană europeană.

CINE AR FI CREZUT. Ediţia a 12-a a Campionatului European de fotbal, din 2004, care a fost organizată de Portugalia. O ediţie care a consfinţit supremaţia Greciei, o campioană europeană care a dat peste cap toate pronosticurile. După prezenţele de la EURO 96 şi 2000, tricolorii au ratat calificarea la turneul final găzduit de Portugalia. România s-a clasat pe locul al treilea în Grupa a II-a preliminară, rezultatele înregistrate de echipa antrenată de Anghel Iordănescu fiind următoarele: România - Bosnia & Herţegovina 3-0 şi 2-0, România - Norvegia 0-1 şi 1-1, România - Luxemburg 7-0 şi 4-0, România - Danemarca 2-5 şi 2-2. Alături de Portugalia, ţara gazdă, celelalte 15 participante la turneul final au fost cîştigătoarele celor zece grupe preliminare, plus cinci echipe stabilite la baraj: Franţa, Danemarca, Cehia, Suedia, Germania, Grecia, Anglia, Bulgaria, Italia, Elveţia, Olanda, Croaţia, Rusia, Letonia (prezentă în premieră la un turneu final) şi Spania. În sferturile de finală am consemnat următoarele rezultate: Portugalia - Anglia 2-2, 6-5 după executarea loviturilor de departajare, Franţa - Grecia 0-1 (campioana europeană en titre a fost eliminată de viitoarea câştigătoare), Suedia - Olanda 0-0, 4-5 după executarea loviturilor de departajare şi Cehia - Danemarca 3-0. În semifinale, Portugalia a dispus, cu 2-1, de Olanda, iar Grecia a eliminat, cu 1-0 (după prelungiri, “gol de aur” Dellas), Cehia. În finala desfăşurată pe “Estadio do Sport” din Lisabona, pe 4 iulie 2004, Grecia a cîştigat, tot cu 1-0 (Charisteas 57) confruntarea cu Portugalia. Şi Grecia a devenit astfel prima campioană europeană din istorie antrenată de un tehnician străin: zeul… Otto Rehhagel.