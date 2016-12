După gratii pentru trafic de canabis

Un tânăr de 23 ani, din Republica Moldova, cu domiciliul în Bucureşti, a fost arestat preventiv de magistraţii constănţeni pentru trafic de droguri de risc. Curtea de Apel Constanţa a respins, vineri, recursul înaintat de Artur Ialău împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-l încarcera pentru 29 de zile. Potrivit procurorilor Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, pe 9 noiembrie, poliţiştii au aflat că o persoană pe nume „Arthur” deţine şi vinde canabis în cluburile din Constanţa şi Bucureşti, cerând 70 de lei pentru un gram. Oamenii legii au fost informaţi că individul primea canabisul printr-o firmă de coletărie şi îl depozita într-un loc neidentificat din Bucureşti. Anchetatorii au trimis un investigator şi un colaborator, ambii sub acoperire, pentru a lua legătura cu „Arthur”. În noaptea de 13 spre 14 noiembrie, cei doi s-au întâlnit cu Artur Ialău la restaurantul Mc Donald’s Dristor, din Bucureşti, unde s-au înţeles ca dealerul să le vândă aproximativ 200 de grame de canabis, cu 45 de lei gramul. Pentru a-i convinge pe cumpărători că are marfă bună, Ialău le-a arătat acestora o mostră de canabis. La rândul lui, investigatorul sub acoperire i-a arătat cei 8.000 de lei pe care Ialău urma să-i primească în schimbul drogurilor. Convins că va face o afacere bună, traficantul a plecat să aducă restul canabisului, întorcându-se după jumătate de oră. După tranzacţie a avut loc flagrantul. Anchetatorii au găsit în maşina lui Ialău, sub scaunul şoferului, trei pungi din plastic transparent pline cu canabis. Tânărul a fost adus la DIICOT Constanţa pentru audieri. El a recunoscut că a vândut droguri, dar nu a spus de unde le procura.