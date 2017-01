După JO de la Beijing, boxerul Ionuţ Gheorghe va trece la profesionism

Cel mai bun pugilist român al momentului, constănţeanul Ionuţ Gheorghe, a anunţat că Jocurile Olimpice de la Beijing reprezintă ultima competiţie la care va participa în boxul amator. Liderul actualei generaţii, medaliat cu bronz atît la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, dar şi la Campionatele Europene de la Plovdiv din 2006, s-a decis să treacă din toamna anului 2008 la profesionism. “Am primit o ofertă de la Interbox şi după Beijing îi voi da curs. Nu mă încîntă neapărat banii, care sînt mai mulţi decît în boxul amator, ci dorinţa de a încerca şi această variantă. Am deja performanţe la amatori, unde îmi doresc să-mi completez palmaresul cu o medalie la Mondialele din acest an, din Rusia. Sînt sigur că voi urca pe podium pentru că singurii adversari capabili să-mi pună probleme sînt un cubanez şi un bulgar. Visul meu este totuşi să-mi închei cariera cu un titlu olimpic”, a mărturisit constănţeanul. Dacă va semna pentru Interbox, Ionuţ Gheorghe va fi coleg cu Lucian Bute, Adrian Diaconu şi Ionuţ Ion, toţi trei aflaţi sub contract cu gruparea canadiană. “M-am trezit la 5 dimineaţă să văd meciul lui Bute cu rusul Serghei Tatevosian şi m-am bucurat pentru victorie. Este un mare pugilist şi va ajunge sigur campion mondial. Sper să-i calc şi eu pe urme”, a adăugat Ionuţ Gheorghe. Constănţeanul a preferat să nu comenteze recentele schimbări din fruntea Federaţiei Române de Box: “Eu trebuie să-mi văd de treabă şi să mă antrenez, indiferent de cine este preşedinte. Îmi pare rău totuşi că nu mai este maestrul Vali Vrînceanu la lot, pentru că mă obişnuisem cu stilul său”.

În cantonament la Piatra Arsă

Împreună cu lotul naţional, Ionuţ Gheorghe s-a pregătit timp de trei săptămîni la Complexul Olimpic de la Piatra Arsă. “A fost mult de muncă, pentru că trebuia să ne punem la punct condiţia fizică. Cea mai grea parte au fost alergările de la hotel pînă la Babele pentru că era zăpadă pînă la genunchi, dar ne-am descurcat. Seara intram în sală pentru partea tehnică şi mai uitam de oboseală”, a povestit constănţeanul. Prima competiţie oficială pentru lotul României va fi Cupa României, în perioada 20-24 februarie la Mangalia, localitate unde “tricolorii” vor susţine şi un sparring cu reprezentativa Ucrainei la începutul lunii februarie. Chiar dacă a anunţat în urmă cu un an că există varianta de a trece la o categorie superioară, 69 de kilograme, Ionuţ Gheorghe a mărturisit că s-a decis să rămînă la 64 de kilograme. “Am boxat la 69 de kilograme la un singur turneu, în urmă cu un an, la Debrecen, şi am cîştigat, dar nu m-am simţit la fel în ring. Cei care sînt la această categorie coboară de la 80 de kilograme, dar forţa se păstrează şi îmi este greu să le ţin piept. În schimb, la 64 de kilograme mă simt mai uşor în ring şi pot boxa în stilul meu obişnuit.”, a explicat sportivul legitimat la Box Club Mira Iacob Agigea.