După lupta cu Apple, Samsung dă în judecată Huawei

Producătorul sud-coreean de telefoane mobile Samsung Electronics Co. a anunțat vineri că a depus o plângere la un tribunal din China în care acuză producătorul chinez Huawei Technologies Co. Ltd. de încălcarea unor brevete în domeniul smartphone-urilor, informează Bloomberg. Acțiunea demarată de Samsung vine la doar două luni după decizia Huawei de a acționa Samsung în justiție la două tribunale, unul din California și altul în Shenzhen, China, cu intenția de a obține despăgubiri pentru utilizarea neautorizată de către telefoanele Samsung a unor licențe ce țin de tehnologiile 4G, sisteme de operare și interfața cu utilizatorul.

Cei doi producători nu au reușit să ajungă la un acord de licențiere pentru utilizarea unor tehnologii vitale pentru modul în care operează rețelele de telefonie mobilă.

"Am negociat cu bună credință cu alți deținători de patente pentru obținerea de licențe corecte pentru tehnologii. Cu toate acestea, în pofida eforturilor noastre pentru a rezolva această chestiune în mod amiabil, suntem nevoiți să demarăm o acțiune în justiție pentru a ne apăra proprietatea intelectuală", se arată într-un comunicat de presă al Samsung.

Grupul sud-coreean este cel mai mare producător mondial de smartphone-uri, însă hegemonia sa este contestată de apariția unor producători chinezi, precum Huawei, care încep să producă telefoane mobile high-end la prețuri mai mici. Potrivit firmei de cercetare de piață IDC, Huawei este în prezent al treilea producător mondial de smartphone-uri, după Samsung și Apple, controlând aproximativ 8% din piața mondială. Samsung este obișnuit cu acțiunile în justiție pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Timp de mai mulți ani, grupul sud-coreean s-a luptat cu Apple la mai multe tribunale din întreaga lume. Cei doi giganți au pus capăt războiului în 2014, prin renunțarea la toate disputele cu privire la brevete în afara SUA.