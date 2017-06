După minivacanță, potopul... declarațiilor fiscale

Iunie începe cu o minivacanță, dar asta nu înseamnă că Fiscul nu-și așteaptă declarațiile clasice. Iată, în continuare, calendarul obligațiilor fiscale din prima lună de vară. La 9 iunie, trebuie depusă declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (formularul 092). Apoi, la 12 iunie, urmează declarațiile 010 (înregistrare fiscală & mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică), 020 (înregistrare fiscală & mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal), 070 (înregistrare fiscală & mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere) și 087 (notificare privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori). La jumătatea lunii e „distracție“ pentru cei care comercializează produse accizabile. Greul are termen-limită la 26 iunie, când se plătesc impozitul pe reprezentanță (tranșa I), taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor, și impozitul reținut la sursă în luna precedentă. La aceeași dată se fac și plățile anticipate privind impozitul pe venit (aferente trimestrului II din 2017).

UNDE-I GREUL 26 iunie este și ultima zi în care se pot depune formularele 100 (declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat), 112 (obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă), 224 (venituri sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă), 300 (decont de TVA), 301 (decont special de TVA pentru luna precedentă), 307 (declarație privind sumele rezultate din ajustarea, corecția ajustărilor sau regularizarea TVA), 311 (declarație privind TVA colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat), 390 VIES (declarație recapitulativă privind livrările, achizițiile sau prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă) și 097 (notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare). Tot până la această dată se plătește și taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc.

LAST BUT NOT LEAST Nu în ultimul rând, 30 iunie este data-limită la care poate fi depusă cererea de restituire a accizelor, în baza prevederilor articolului 395 din Codul Fiscal. De asemenea, ANAF așteaptă formularele 394 (declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA) și 604 (evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri), dar și o nouă serie de formulare 010 (înregistrare fiscală / mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică).