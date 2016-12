După o viață la catedră: ”Este profesia cea mai frumoasă din lume”

09:37:52 / 06 Decembrie 2014

Sanatate va doresc

o fi pentru ea,ca era profesor universitar si avea salariul pe care-l avea..dar prostimea care moare de foame cu 1000-1200milioane?pana si un lacatus de intretinere primeste tichete de masa,primeste bani de Craciun,ca sa aiba familia lui ce manca si poate chiar a se plimba un pic la munte...pe cand prostimea profesorala nu primeste in Constanta nici macar 50de ron tichete cadou...asta e umilinta,degradarea umana pentru profesor,care e nevoit sa-si duca traiul de pe o zi pe alta,caci altfel nu se poate numi traiul...cine poate trai cu mizeria asta de salariu..?cine?si totusi,statul asteapta performanta pe mizeria unora..toti analfabetii,care nu au terminat nici macar un liceu sau care nu au luat nici macar bacalaureatul,lucreeaza in institutii gen Radet,Raja,CFR si lista e mult mai lunga si primesc un salariu cu care se pot duce in fata familiei si cu care pot asigura familiei traiul decent..Ceausescu ii omora pe intelectuali in inchisori,comunistii din zilele noastre ii umilesc cu salarii de mizerie,sperand ca vor disparea,ca sa ramana prostimea usor de manipulat,care primeste tot felul de facilitati pentru o viata normala..mergeti si laudati un amarat de profesor de la tara,care da un sfert din salariul lui pe naveta si care spera intr-un viitor mai bun pentru familia lui..Directorii,inspectorii,profesorii universitari au salarii mai mult decat imbietoare,iar meritul unora e ca au pus biciul pe subalterni sa le faca lor dosarul gros cand sunt evaluati de sefi..sa fiti sanatoasa,doamna profesor!P.S.inspectore,lasa-i pe pensionari sa stea cu nepotii,vezi ce faci cu tineretul,ca nu mai are loc in scoli de pilele pensionarului,care ocupa ani de-a randul un loc caldut in buricul orasului.