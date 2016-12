După prima zi de repartiţie a rezidenţilor...

Repartiţia medicilor care au susţinut şi promovat examenul de rezidenţiat în Centrul Universitar Bucureşti, pe 25 noiembrie 2012, a început ieri şi va continua şi astăzi, începând cu ora 9.00, în Amfiteatrul Spitalului Universitar Bucureşti. În ordine, procedura a început cu disciplina farmacie, medicină dentară şi medicină. În cazul primelor două discipline, farmacie şi medicină dentară, repartiţia s-a finalizat în prima parte a zilei, după care s-a trecut la medicină. Primii absolvenţi medicinişti care au promovat examenul de rezidenţiat şi-au ales specialităţile pe care le vor urma. „Am avut un punctaj bun, peste 750, aşa că am reuşit să aleg ceea ce mi-am dorit, adică pediatrie. Iubesc copiii şi sunt convinsă că am să ajung un medic foarte bun.”, a spus Violeta, absolventă a Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prezentă, ieri, la repartiţia de la Bucureşti. Şi colega sa, Georgiana, cu un punctaj de peste 720, a obţinut specializarea dorită, cea de laborator: „Mi-a plăcut foarte mult chimia încă din liceu, şi mi-am dorit să pot avea un job care să abordeze această specialitate. Am să-mi dau toată silinţa să ajung un medic de laborator foarte bun”. O serie de posturi vacante în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dar nu numai, au fost ocupate şi de către absolvenţi ai Facultăţii de Medicină din Bucureşti. (A.G.)